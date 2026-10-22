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Văn hóa - Giải trí

Sức hút khó cưỡng của concert

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Lady Gaga hát trước khoảng 2,1 triệu người trên một bãi biển ở Brazil. Taylor Swift thu hút gần 300.000 lượt khán giả tại Australia, còn Adele khiến hơn 700.000 tới Munich.

Tháng 5/2025, khoảng 2,1 triệu người đổ về bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro để xem Lady Gaga biểu diễn. Con số do chính quyền thành phố ước tính và được Guinness World Records ghi nhận gần tương đương với toàn bộ dân số Paris trong địa giới hành chính. Nếu xếp tất cả vào sân Wembley ở London, nơi có sức chứa 90.000 người, phải cần hơn 23 sân mới đủ chỗ.

Đêm diễn này được tổ chức miễn phí. Lady Gaga xuất hiện trên sân khấu dựng sát bờ biển, trước một đám đông kéo dài từ bãi cát đến đại lộ Avenida Atlântica. Các màn hình lớn được bố trí để khán giả đứng xa sân khấu vẫn có thể theo dõi. Nhiều người đến từ sớm để giữ chỗ, trong khi các khách sạn quanh Copacabana đón lượng lớn du khách đến Rio dịp này.

Theo Guinness World Records, buổi biểu diễn ngày 3/5/2025 đánh dấu lần đầu Lady Gaga trở lại Brazil sau 13 năm. Chương trình được chia thành 5 phần, với những ca khúc nổi tiếng như Poker Face, Born This Way Bad Romance. Nữ ca sĩ kết thúc đêm nhạc bằng màn pháo hoa hình trái tim, trước đám đông được ước tính là đông nhất từng đến xem một concert độc lập của nghệ sĩ nữ.

Lady Gaga từng có những đêm nhạc hàng triệu khán giả. Ảnh: Reuters.
Lady Gaga từng có những đêm nhạc hàng triệu khán giả. Ảnh: Reuters.

Hàng triệu người cùng đi xem concert

Một năm trước Lady Gaga, Madonna đã đưa khoảng 1,6 triệu người đến Copacabana trong đêm cuối cùng của The Celebration Tour. Theo Guinness World Records, buổi diễn ngày 4/5/2024 cũng hoàn toàn miễn phí, đánh dấu chặng kết của chuyến lưu diễn kỷ niệm 40 năm sự nghiệp nữ ca sĩ.

Sân khấu được dựng đối diện khách sạn Copacabana Palace, nơi Madonna lưu trú. Một cây cầu đi bộ nối khách sạn với khu vực biểu diễn, cho phép nữ ca sĩ di chuyển đến sân khấu mà không phải đi xuyên qua đám đông.

Copacabana vốn đã quen với những đám đông triệu người vào đêm giao thừa. Nay, cứ đến tháng 5, bãi biển nổi tiếng lại đón một ngôi sao pop như Madonna năm 2024, Lady Gaga năm 2025 và Shakira năm 2026.

Theo Riotur, cơ quan du lịch của Rio de Janeiro, khoảng 2 triệu người đã tham dự đêm diễn của Shakira ngày 2/5/2026. Ba nữ ca sĩ, ba đêm nhạc trong ba năm liên tiếp, với tổng lượng khán giả được công bố lên đến khoảng 5,7 triệu lượt.

Với Rio, việc mời các ngôi sao quốc tế đến Copacabana còn gắn với hoạt động du lịch. Người xem không mất tiền mua vé, nhưng vẫn chi tiêu cho khách sạn, ăn uống, đi lại và mua sắm. Trước đêm diễn Lady Gaga, chính quyền thành phố dự báo sự kiện có thể mang lại khoảng 600 triệu real Brazil cho kinh tế địa phương, theo Guinness World Records.

Toàn cảnh khu biểu diễn được xây dựng phục vụ chuỗi 10 concert của Adele tại Munich, Đức, tháng 8/2024. Ảnh: Deutschlandfunk.
Toàn cảnh khu biểu diễn được xây dựng phục vụ chuỗi 10 concert của Adele tại Munich, Đức, tháng 8/2024. Ảnh: Deutschlandfunk.

Nhiều kỷ lục đã được tạo từ concert

Tháng 2/2024, Taylor Swift biểu diễn ba đêm liên tiếp tại Melbourne Cricket Ground, Australia. Theo số liệu từ đơn vị quản lý sân vận động, mỗi đêm có khoảng 96.000 khán giả, tổng cộng 288.000 lượt người. Đây là những concert bán vé thuộc The Eras Tour, chuyến lưu diễn sau đó lập kỷ lục doanh thu toàn cầu.

Melbourne Cricket Ground vốn là một trong những sân vận động lớn nhất Australia, thường tổ chức bóng gậy và bóng bầu dục. Với Taylor Swift, sân được chuyển đổi thành một không gian biểu diễn khổng lồ. Khán giả phủ kín các tầng khán đài, trong khi một phần mặt sân được dành cho những người mua vé đứng.

Không ít người hâm mộ đã di chuyển từ các thành phố khác để xem nữ ca sĩ. Melbourne là một trong những điểm dừng tại Australia của chuyến lưu diễn, nơi nhu cầu mua vé vượt xa số chỗ có thể cung cấp.

Theo Pollstar, chuyên trang dữ liệu công nghiệp biểu diễn, The Eras Tour thu về ước tính 2,2 tỷ USD sau 149 đêm diễn tại năm châu lục. Số liệu được AP công bố tháng 12/2024, ngay sau khi Taylor Swift kết thúc chuyến lưu diễn tại Vancouver, Canada. Tổng cộng, hơn 10 triệu vé đã được bán ra trong gần hai năm.

Trước Taylor Swift, Ed Sheeran từng đón lượng khán giả còn lớn hơn tại chính địa điểm này. Ngày 3/3/2023, khoảng 109.500 người đến Melbourne Cricket Ground xem nam ca sĩ người Anh biểu diễn, lập kỷ lục concert đông khán giả nhất trong lịch sử sân.

Một trong những yếu tố giúp Ed Sheeran đạt con số ấy là thiết kế sân khấu đặt giữa sân, cho phép khán giả theo dõi từ gần như mọi phía. Những khu vực khán đài thường phải đóng khi sân khấu nằm ở một đầu sân vận động nhờ vậy cũng có thể đón người xem.

Ở Munich, Đức, Adele chọn một cách tổ chức khác. Tháng 8/2024, nữ ca sĩ người Anh thực hiện 10 concert tại cùng một địa điểm, thay vì di chuyển liên tục giữa các thành phố.

Ban tổ chức xây dựng một khu biểu diễn riêng tại Messe München, với sức chứa khoảng 73.000 người mỗi đêm. Điểm nổi bật là màn hình LED cong dài khoảng 220 m, được thiết kế riêng cho chuỗi chương trình.

Theo cổng thông tin chính thức của thành phố Munich, hơn 730.000 lượt khán giả đã đến xem Adele trong 10 đêm. Ban tổ chức cho biết đây là chuỗi concert cố định tại một địa điểm có lượng khán giả lớn nhất bên ngoài Las Vegas tính đến thời điểm đó.

Sân khấu được giữ nguyên trong suốt tháng 8, còn khán giả từ nhiều nơi tìm đến Munich. Theo thông cáo của Messe München, đơn vị quản lý địa điểm, chuỗi chương trình đã thu hút người hâm mộ từ thành phố này và nhiều quốc gia trên thế giới.

Clemens Baumgärtner, quan chức phụ trách kinh tế Munich thời điểm đó, cho biết chuỗi concert tạo ra khoảng 540 triệu euro tác động kinh tế gián tiếp tại thành phố. Đây là ước tính do chính quyền địa phương công bố, bao gồm các hoạt động kinh tế liên quan đến sự kiện, không phải doanh thu bán vé của Adele.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai có tổng 100.000 khán giả dự cho 2 đêm cuối tuần vừa qua.
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai có tổng 100.000 khán giả dự cho 2 đêm cuối tuần vừa qua.

Tại TP.HCM, cuối tuần vừa qua ghi nhận gần 200.000 lượt khán giả tham dự nhiều concert. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể nếu so với nhiều concert siêu sao thế giới. Tuy nhiên, quy mô này vẫn cho thấy những dấu hiệu rất tích cực cho nền công nghiệp biểu diễn ở Việt Nam. Tiến sĩ Vladimir Antchak trong hội thảo Công nghiệp Concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững mới đây nhận định: “Concert không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn có thể trở thành kênh quảng bá hình ảnh Việt Nam đương đại. Đó là những gì các bạn có thể làm với sự trợ giúp của các lễ hội, buổi hòa nhạc và lĩnh vực văn hóa nói chung, để thể hiện một đất nước Việt Nam sôi động, đầy những cơ hội và trải nghiệm thú vị dành cho du khách".

znews.vn
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Tags:

#concert #Lady Gaga #Rio de Janeiro #Madonna #Taylor Swift #du lịch

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