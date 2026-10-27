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Văn hóa - Giải trí

6 chuyến tàu khác thường trên thế giới

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Từ xe buýt biến hình thành tàu hỏa ở Nhật Bản đến đoàn tàu đi xuyên qua chung cư tại Trung Quốc, nhiều phương tiện đường sắt trên thế giới gây chú ý nhờ thiết kế độc đáo và hành trình khác thường.

Dưới đây là các chuyến tàu kỳ lạ trên thế giới, được tờ báo 130 năm tuổi Daily Mail tại Anh tổng hợp lại như một gợi ý cho du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt trong hành trình sắp tới.

Tiêu chí lựa chọn dựa trên mức độ nổi tiếng của đoàn tàu cũng như cách thức hoạt động khác biệt với các chuyến tàu thông thường.

Tàu treo Wuppertal Schwebebahn, Đức

Tuyến đường sắt dài 13 km, có 20 nhà ga, hoạt động tại thành phố Wuppertal, Đức. Thay vì nằm trên đường ray, các toa tàu được treo bên dưới đường sắt trên cao. Hệ thống tàu phục vụ khoảng 80.000 lượt khách mỗi ngày.

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Ảnh: Wuppertal

Tàu "biến hình" DMV, Nhật Bản

DMV có thể chuyển đổi từ xe buýt thành tàu hỏa trong khoảng 15 giây nhờ hệ thống bánh thép hạ xuống đường ray, bắt đầu hoạt động phục vụ khách từ năm 2021. Phương tiện dài khoảng 8m, chở khoảng 21 người và đạt tốc độ 60 km/h khi chạy trên đường sắt.

Ảnh: Techmandu
Ảnh: Techmandu

Tàu Pokémon With You, Nhật Bản

Đoàn tàu được trang trí bằng hình ảnh Pikachu, có khu vui chơi dành cho trẻ em và mô hình nhân vật khổng lồ bên trong. Tuyến tàu đi qua khu vực từng chịu ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần Tohoku năm 2011, hướng đến mang lại trải nghiệm vui vẻ cho các gia đình.

Ảnh: Japan for Kids
Ảnh: Japan for Kids

Đường sắt một ray Trùng Khánh, Trung Quốc

Hệ thống khai trương năm 2005, có khả năng vận chuyển 30.000 lượt khách mỗi giờ. Điểm đặc biệt là tàu chạy xuyên qua tòa nhà cao 19 tầng tại ga Liziba, nơi các tầng 6 và 7 được bố trí làm nhà ga. Ngày nay, hình ảnh đoàn tàu đi xuyên qua tòa nhà cao tầng này đã trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng, hút khách tham quan tại thành phố.

Ảnh: New weeks
Ảnh: New weeks

Tàu treo Optics Valley Photon Air Rail, Trung Quốc

Hoạt động tại Vũ Hán từ năm 2023, đây là tuyến đường sắt một ray treo thương mại đầu tiên của Trung Quốc. Các toa tàu treo bên dưới đường ray, có sàn kính để hành khách quan sát cảnh vật phía dưới. Tàu vận hành tự động, mỗi đoàn có thể chở tối đa 200 người.

Ảnh: Trans photo
Ảnh: Trans photo

Tàu Mũi Quỷ, Ecuador

Tuyến tàu nổi tiếng với đường ray uốn lượn theo sườn núi dốc và những khúc cua sát vực sâu, khiến chuyến tàu được mệnh danh là "trải nghiệm không dành cho những người yếu tim". Hành trình khứ hồi kéo dài khoảng 2,5 giờ, đưa du khách lên núi theo những đoạn đường ray zích zắc.

Ảnh: Travel scan now.
Ảnh: Travel scan now.
Theo Anh Minh/vnexpress.net
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https://vnexpress.net/6-chuyen-tau-khac-thuong-tren-the-gioi-5136526.html

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#chuyến tàu #tàu hỏa

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