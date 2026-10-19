Việt Nam trong danh sách điểm đến mùa thu đẹp nhất thế giới

Lonely Planet nổi tiếng toàn cầu với các cẩm nang dành cho khách du lịch. Đầu tháng 10, Lonely Planet công bố danh sách 15 điểm đến thu hút du khách trong mùa thu năm nay, dựa trên doanh số sách hướng dẫn từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9/2026. Theo hãng, độc giả đang tìm những chuyến đi ấm cúng nơi lá thu đẹp nhất, cùng các điểm đến Nam bán cầu giữ thời tiết ấm lâu hơn.

Việt Nam đứng thứ tư, sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan, được đánh giá "phù hợp với các hoạt động khám phá thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương". Vịnh Hạ Long là điểm nổi bật nhờ điều kiện thời tiết và tầm nhìn thuận lợi hơn vào mùa thu. Du khách có thể tham gia các hoạt động tham quan vịnh, đi thuyền và tắm biển.

Tại vùng núi phía bắc, Sa Pa và Hà Giang là hai điểm đến được Lonely Planet chú ý nhờ những thửa ruộng bậc thang chuyển vàng trong mùa thu hoạch. Cảnh quan lúa chín tạo điều kiện cho các hoạt động đi bộ đường dài, chụp ảnh và khám phá đời sống của cộng đồng địa phương.

Thời tiết tại các tỉnh phía nam tháng 10 khá nóng, xen kẽ những đợt mưa. Lonely Planet khuyên du khách cần linh hoạt điều chỉnh lịch trình theo thời tiết. Những gợi ý của tạp chí gồm thưởng thức phở tại các quán ăn đường phố Hà Nội, khám phá TP HCM bằng xe máy hoặc đạp xe qua vùng nông thôn quanh Hội An.

Khung cảnh mùa thu Hà Nội.

Đứng đầu danh sách là Nhật Bản, được đánh giá cao nhờ mùa lá đỏ tại các công viên, khu vườn và đường mòn trong rừng. Tokyo và Kyoto có thể duy trì cảnh sắc mùa thu đến tháng 11. Thời tiết khô ráo, dễ chịu cùng lượng khách thấp hơn mùa hoa anh đào cũng là những yếu tố được tạp chí đề cập.

Italy xếp thứ hai nhờ thời tiết ôn hòa, lượng khách giảm so với mùa hè và các trải nghiệm ẩm thực theo mùa. Thái Lan đứng thứ ba với lợi thế mùa mưa dần kết thúc từ tháng 10. Tháng 11 là thời điểm thích hợp cho các hoạt động khám phá miền Bắc, tham dự lễ hội đèn trời Yi Peng tại Chiang Mai và du lịch biển ở một số khu vực.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Nam Mỹ, Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, New Zealand, Australia, châu Phi, Na Uy, Philippines và New York (Mỹ). Danh sách cũng bao gồm những điểm đến ở Nam bán cầu như Australia và New Zealand, nơi đang bước vào mùa xuân, phù hợp với du khách muốn tìm kiếm thời tiết ấm áp thay vì trải nghiệm mùa thu truyền thống.

Lonely Planet là nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch lập năm 1973 tại Australia, hiện thuộc tập đoàn Red Ventures của Mỹ. Danh sách phản ánh xu hướng quan tâm của độc giả đối với các điểm đến, không phải đánh giá độc lập về vẻ đẹp cảnh quan hay chất lượng du lịch.