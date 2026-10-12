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7 khách sạn nguy hiểm nhất thế giới

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Vlogger Drew Binsky, người đặt chân tới tất cả quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận, đã đưa ra danh sách 7 khách sạn nguy hiểm nhất dựa trên trải nghiệm cá nhân.

Drew Binsky, vlogger du lịch nổi tiếng người Mỹ, có hơn 10 triệu người theo dõi, đạt hàng tỷ lượt xem trên kênh cá nhân. Anh đã đến 197 quốc gia trên thế giới và được chú ý nhờ phong cách du lịch mạo hiểm. Dựa trên trải nghiệm cá nhân, Drew Binsky tổng kết 7 khách sạn nguy hiểm nhất thế giới.

Volcano House (Mỹ)

Volcano House nằm trên vành miệng núi lửa Kilauea, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên Trái Đất, thuộc Vườn quốc gia Núi lửa Hawaii. Dù có tầm nhìn đẹp, du khách có thể phải sơ tán khẩn cấp do những đợt phun trào bất ngờ, động đất và các đám mây khí lưu huỳnh độc hại bay sát phòng.

Tháng 5/2018, núi lửa Kilauea phun trào cùng thời điểm xảy ra một trận động đất 6,9 độ richter. Hoạt động địa chất này tạo ra gần 20 vết nứt trên mặt đất, giải phóng dòng dung nham và khí độc, cột tro bụi cao hơn 3.600 m, khiến giới chức trách phải phát đi cảnh báo đối với an toàn hàng không. Dòng dung nham phá hủy 24 ngôi nhà tại các khu dân cư lân cận. Ảnh: Volcano House

Nhà trên cây ngoài trời Lion Sands (Nam Phi)

Lion Sands Tinga Lodge được xây dựng quanh một cây Jackalberry (mun châu Phi, thuộc họ thị) 200 năm tuổi, nằm bên bờ sông Sabie, thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Lion Sands. Theo Drew Binsky, đây là trải nghiệm đáng sợ khi ngủ giữa rừng châu Phi nhưng không có tường hay hàng rào bảo vệ. Du khách được đưa tới đây vào lúc hoàng hôn và phát cho một bộ đàm hai chiều.

"Bạn sẽ chìm vào giấc ngủ trong tiếng gầm rú của sư tử, báo gấm và linh cẩu hoang dã đang săn mồi bên dưới gầm giường của mình", Vlogger Drew Binsky nói. Ảnh: Lion Sands

Khách sạn Crane Hotel Faralda (Hà Lan)

Khách sạn này được cải tạo từ một chiếc cần cẩu bến cảng cũ, cao khoảng 50 m với tầm nhìn toàn cảnh Amsterdam. Nơi đây có 3 phòng nghỉ sang trọng được trang bị các tiện nghi công nghệ cao. Cấu trúc của khách sạn giúp công trình này xoay chậm theo chiều gió. Vì thế, du khách có thể chìm vào giấc ngủ với khung cảnh thành phố và thức giấc bằng hướng nhìn ra sông. Ảnh: Crane Hotel Faralda

Khách sạn Basecamp (Na Uy)

Khách sạn này nằm ở trung tâm Longyearbyen, xung quanh là các dòng sông băng và nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ C. Khách sạn này được làm từ vật liệu tái chế như gỗ trôi dạt, gỗ xẻ, da động vật cùng các vật liệu truyền thống khác. Khi lưu trú ở đây, du khách cảm thấy như đang ở trong nhà của một người Svalbard bản địa.

Khu vực này có số lượng gấu Bắc Cực nhiều hơn con người. Thống đốc địa phương quy định bất kỳ ai ra ngoài phạm vi khu định cư đều phải mang theo súng trường để xua đuổi gấu. Ảnh: Visit Svalbard

Pháo đài No Man's Fort (Vương quốc Anh)

No Man's Fort nằm ở phía Nam nước Anh, ngoài bờ biển Portsmouth. Cảng phòng thủ quân sự cũ rộng 7.000 m2 này ban đầu được xây dựng để bảo vệ Portsmouth khỏi nguy cơ xâm lược của quân Pháp. Sau đó, công trình bị bỏ hoang và được một doanh nhân người Anh mua lại, cải tạo thành một thành khu nghỉ dưỡng 23 phòng.

Vì vị trí biệt lập, khu pháo đài liên tục phải chống trọi với những cơn bão biển và sóng lớn. Du khách phải đi trực thăng hoặc thuyền bọc thép để đến đây. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, du khách vẫn có thể thư giãn trong chiếc bồn tắm nước nóng trên sân thượng hoặc tại các quán bar sang trọng. Ảnh: Colliers

Hang động Kokopelli, Mỹ

Ban đầu, hang động rộng 158 m2 này được dùng làm văn phòng cho nhà địa chất Bruce Black. Phòng nghỉ được tạo ra bằng cách nổ mìn đục sâu vào vách đá cát Ojo Alamo, trang bị đầy đủ điện, nước máy và các tiện nghi riêng tư.

Để nhận phòng, du khách phải tự vác hành lý đi bộ xuống con đường mòn đầy đá dốc đứng, chênh vênh ngay bên rìa một vách đá khổng lồ. Nếu trượt chân, du khách có thể bị ngã xuống thung lũng phía dưới. Drew Binsky đánh giá việc nhận phòng tại đây "như một nhiệm vụ sinh tồn". Ảnh: Unusual Places

Khu cắm trại White Desert (Nam Cực)

Những khoang ngủ bằng sợi thủy tinh của khu cắm trại này được đặt trực tiếp trên mặt băng Nam Cực, nơi nhiệt độ có thể xuống tới mức âm 40 độ C. Nếu gặp phải trường hợp y tế khẩn cấp hoặc có một trận bão tuyết ập đến, bạn hoàn toàn bị cô lập đến khi máy bay có thể hạ cánh an toàn để giải cứu.

Dù vậy, ban quản lý khu cắm trại khẳng định họ đã tính toán kỹ phương án bảo đảm an toàn. Khu nghỉ này chỉ nhận nhóm khách nhỏ, tối đa 12 người, bố trí đội ngũ hậu cần và chuyên gia lên tới hơn 100 người túc trực 24/7 trên thực địa. Ảnh: Time

Theo Drew Binsky

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