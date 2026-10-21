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Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công thời Nguyễn tại Thành Điện Hải

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Ngày 21/10, trong quá trình thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công thời Nguyễn, có niên đại khoảng 200 năm.

Khẩu súng thần công được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1,5m, nằm ở hướng Đông Bắc (phía bên phải cửa Đông) Di tích Thành Điện Hải. Khẩu súng đúc bằng chất liệu gang, dài 2,95m.

Khẩu thần công được phát lộ trong khuôn viên Thành Điện Hải
Khẩu thần công được phát lộ trong khuôn viên Thành Điện Hải

Ngay sau khi phát hiện, Bảo tàng Đà Nẵng đã cử lực lượng chuyên môn phối hợp cùng các đơn vị liên quan đo đạc, chụp ảnh hiện trường và triển khai các bước khảo cổ tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang có mặt tại hiện trường khai quật
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang có mặt tại hiện trường khai quật

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, qua đo đạc và đánh giá ban đầu, cơ quan chuyên môn xác định, khẩu thần công này được đúc dưới thời nhà Nguyễn, có niên đại khoảng 200 năm. Đây là một trong những vũ khí quan trọng từng được trang bị cho hệ thống phòng thủ đồn lũy bờ biển Đà Nẵng, gồm hai đài/thành cốt yếu là Điện Hải và An Hải.

Nhân viên phòng nghiệp vụ Bảo tàng Đà Nẵng khai quật súng thần công
Nhân viên phòng nghiệp vụ Bảo tàng Đà Nẵng khai quật súng thần công

Về giá trị lịch sử của hiện vật, theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, khẩu súng thần công vừa phát hiện mang giá trị rất lớn, tôn thêm giá trị lịch sử cho toàn bộ bộ sưu tập súng thần công Thành Điện Hải.

Khẩu thần công dài 2,95m
Khẩu thần công dài 2,95m

Trực tiếp kiểm tra thực địa ngay sau khi cổ vật được phát lộ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo các đơn vị thi công và cơ quan chuyên môn bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hiện vật, phối hợp chặt chẽ để thực hiện các bước khảo cổ cẩn trọng, phục vụ công tác trưng bày và bảo tồn lâu dài.

Tính đến nay, Bảo tàng Đà Nẵng đang lưu giữ và bảo quản 17 khẩu súng thần công thời Nguyễn, trong đó có 10 khẩu được phát hiện ngay trong khuôn viên Di tích Thành Điện Hải qua các đợt thăm dò, khai quật khảo cổ.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH/sggp.org.vn
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#súng thần công #Nhà Nguyễn #Súng thần công thời nhà Nguyễn

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