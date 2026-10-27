Khám phá 30 di sản vô giá của Việt Nam

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Việt Nam có nền văn hóa phong phú, đa dạng, được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những công trình kiến trúc, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đến các loại hình nghệ thuật, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công và tư liệu quý, mỗi di sản đều lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc. Đây không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia mà còn là một phần của kho tàng di sản chung của nhân loại.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản vì vậy không chỉ là gìn giữ thành quả của quá khứ, mà còn là bảo vệ bản sắc dân tộc, bồi đắp niềm tự hào và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc phát huy giá trị hình ảnh, đổi mới phương thức truyền thông và mở rộng khả năng tiếp cận di sản càng có ý nghĩa quan trọng. Những hoạt động như triển lãm lần này là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị di sản dân tộc và khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản Việt Nam; đồng thời, góp phần kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Thông qua triển lãm, công chúng có thêm cơ hội khám phá những giá trị đặc sắc của di sản Việt Nam, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức chung tay gìn giữ tài sản quý báu của các thế hệ…

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Triển lãm ảnh “Các di sản thế giới của Việt Nam” trưng bày 100 tác phẩm nhiếp ảnh, giới thiệu 30 di sản của Việt Nam được UNESCO ghi danh, gồm: Các Di sản văn hóa thế giới; Di sản thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Di sản tư liệu thế giới.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về vẻ đẹp đất nước, con người và chiều sâu văn hóa Việt Nam. Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn đến vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành nhà Hồ và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc...

Triển lãm cũng giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể như: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hát Xoan Phú Thọ, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Thực hành Then và nghệ thuật Xòe Thái… phản ánh sự đa dạng trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng và nghệ thuật của các cộng đồng.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Triển lãm còn trưng bày các tác phẩm ảnh về các di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp như Ca trù, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ; các di sản tư liệu như Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, hệ thống bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân… góp phần khắc họa chiều sâu lịch sử và những thành tựu văn hóa của dân tộc.

Từ những công trình kiến trúc, quần thể di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng đến các loại hình nghệ thuật trình diễn, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống và tư liệu lịch sử, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm không chỉ ghi lại hình ảnh một địa danh hay một sinh hoạt văn hóa, mà còn chuyển tải câu chuyện về lịch sử, ký ức, phong tục và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên…

Triển lãm “Các di sản thế giới của Việt Nam” góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của di sản trong đời sống; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động trưng bày, Ban Tổ chức cũng hướng tới tôn vinh các nhà nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp tham gia bảo tồn, quảng bá di sản; đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 3/11/2026.