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Văn hóa - Giải trí

Concert quốc gia "Nối vòng tay lớn" diễn ra tối 1/11

P.V
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(Baohatinh.vn) - Sự kiện diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), tiếp sóng trực tiếp trên kênh BHTtv của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn”, thuộc chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam”.

Chương trình dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 1/11/2026, tại Sân vận động Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Concert gồm 2 phần: phần I kéo dài 90 phút dành cho truyền hình trực tiếp; phần II là đại nhạc hội phục vụ Nhân dân.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ ở nhiều thế hệ và phong cách âm nhạc như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng; ca sĩ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền...

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NSƯT Đăng Dương tham gia chương trình "Tự hào là người Việt Nam 2026". Ảnh: Ban tổ chức.

Chương trình còn có sự tham gia của Ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam và các diễn viên trong những màn đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc.

Khán giả có thể theo dõi thông tin đăng ký vé trên Fanpage Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Với thông điệp “Nối vòng tay lớn”, chương trình nhằm khắc họa sức mạnh đoàn kết trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Chương trình cũng hướng tới khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

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Tags:

#Concert quốc gia #Tự hào là người Việt Nam

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