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Văn hóa - Giải trí

Hà Tĩnh giành 2 HCV, 4 HCB tại Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Đưa vở ca kịch “Khoảng trời con gái” tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã xuất sắc giành HCB toàn đoàn cùng 2 HCV và 3 HCB cá nhân.

Tối 23/10, tại Rạp Công Nhân (Hà Nội), Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức bế mạc Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

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Cảnh trong vở ca kịch "Khoảng trời con gái" - câu chuyện về 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc do Nhà hát NTTT Hà Tĩnh dàn dựng.

Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 có chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, do UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức từ ngày 14 đến 23/10/2026, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước với 15 tác phẩm. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 2 HCV, 3 HCB toàn đoàn cho các đơn vị và nhiều huy chương cho cá nhân xuất sắc.

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Ông Nguyễn Tiến Chương (ngoài cùng bên phải) - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh nhận HCB cho hạng mục giải toàn đoàn.

Tham gia liên hoan năm nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh mang đến vở ca kịch "Khoảng trời con gái". Tác phẩm do nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại viết kịch bản, NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể ca kịch và NSND Lê Hùng làm đạo diễn.

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Ban Tổ chức trao HCV cá nhân cho các nghệ sĩ, diễn viên tham gia liên hoan. Ảnh: Facebook BTC liên hoan.

Với sự đầu tư bài bản cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, đoàn nghệ thuật Hà Tĩnh đã chinh phục Hội đồng giám khảo và đông đảo khán giả, xuất sắc mang về 6 huy chương các loại. Cụ thể, 1 HCB toàn đoàn dành cho vở ca kịch “Khoảng trời con gái”; 2 HCV dành cho diễn viên Công Mạnh (vai anh Hồng), Lê Thương (vai Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần); 3 HCB dành cho Thanh Nguyên (vai người mẹ), Bích Liên (vai chị Hồ Thị Cúc) và Hồng Vinh (vai chị Trần Thị Hường - Hường sơn ca).

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Diễn viên Công Mạnh (vai anh Hồng), Lê Thương (vai Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần) của Nhà hát NTTT Hà Tĩnh cùng được trao HCV tại Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Thành tích tại Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 không chỉ khẳng định năng lực nghệ thuật và sức sáng tạo của tập thể Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, di sản dân ca ví, giặm của vùng đất núi Hồng - sông La tại ngày hội sân khấu lớn của Thủ đô.

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Tags:

#Vở ca kịch khoảng trời con gái #Nhà hát NTTT Hà Tĩnh #10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Nghệ thuật biểu diễn

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