Tiếp thu đầy đủ ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các nội dung liên quan

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 16/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự họp có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tham dự cuộc họp.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Đề án Đề án Phát triển y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh, việc xây dựng Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cần thiết nhằm đánh giá toàn diện thực trạng giáo dục và đào tạo; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng cơ chế, chính sách phát triển giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Mục tiêu đề án hướng tới việc tiếp tục hiện đại hoá và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo bước tiến vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng; định hình hệ thống giáo dục đồng bộ, hiện đại, gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giữ vững trong nhóm đầu cả nước; phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn chặt với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho Khu kinh tế Vũng Áng, các khu công nghiệp, logistics, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và hội nhập quốc tế.

Đại biểu cũng đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Đề án Phát triển y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế làm rõ thêm một số nội dung về dự thảo Đề án Phát triển y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo Đề án Phát triển y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống y tế tỉnh Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, toàn diện, công bằng, hiệu quả và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở và chất lượng khám chữa bệnh, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng. Định hình hệ thống y tế đồng bộ, liên thông, trong đó y tế dự phòng và y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực phát triển; chú trọng phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và lão khoa. Xây dựng hệ thống cung ứng dịch vụ y tế liên tục, liên thông, an toàn, thuận lợi; chủ động phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và thích ứng với già hóa dân số...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo thẩm định các dự thảo đề án.

Đối với Kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031, đến hết ngày 14/11/2026, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành bộ 9 biểu nghiệp vụ, dữ liệu được chốt có xác nhận của người đứng đầu. 100% tài khoản của các đơn vị đã đồng bộ thành công lên Cổng kê khai vị trí việc làm trực tuyến của Trung ương.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Nội dung rà soát được thực hiện theo hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan, tập trung vào hai nhóm: yêu cầu về kỹ thuật, cấu trúc, tính đầy đủ, công thức và liên kết dữ liệu giữa các biểu; nội dung chuyên môn về phương pháp xác định nhu cầu nhân lực, căn cứ, giải trình và phương án biên chế đề xuất của từng đơn vị, gồm tăng, giảm hoặc giữ ổn định so với biên chế được giao.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Về phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031, việc xác định nhu cầu nhân lực được đặt trong mối tương quan với khối lượng công việc, yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án Phát triển y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, từng bước hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đại biểu để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đối với Kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đánh giá: Đây là chủ trương lớn của trung ương về việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Dù khối lượng công việc lớn và phải thực hiện trong thời gian ngắn nhưng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực, chủ động, quyết liệt thực hiện với cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.