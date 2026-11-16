Cử tri kiến nghị nhiều nội dung về chính sách, đầu tư nâng cấp hạ tầng

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 16/11, tại UBND xã Nghi Xuân, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.



Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.



Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Quốc Chiến - Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND xã Nghi Xuân đề nghị xem xét chế độ phụ cấp đối với tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri đề nghị HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu ban hành chế độ phụ cấp phù hợp đối với tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND cấp xã nhằm động viên, khuyến khích và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tách kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã với UBND, bố trí tài khoản riêng để HĐND chủ động trong quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động; có hướng dẫn thống nhất về việc bố trí chức danh trưởng ban hoặc phó trưởng ban chuyên trách tại các ban HĐND cấp xã.

Cử tri Bùi Thị Vân Anh - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Xuân Lĩnh (xã Nghi Xuân) đề nghị tăng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ chi hội, chi đoàn ở thôn, tổ dân phố.

Quan tâm, có cơ chế điều chỉnh phụ cấp hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; xem xét chính sách, mức phụ cấp, hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác mặt trận, đoàn thể, cán bộ chi hội, chi đoàn và tổ trưởng tổ liên gia ở thôn, tổ dân phố trong phạm vi thẩm quyền, khả năng ngân sách.

Một số cử tri đề nghị HĐND tỉnh ủy quyền cho HĐND các xã ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất gắn với điều kiện thực tế để các địa phương chủ động thực hiện, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, môi trường, giáo dục và các công trình phục vụ dân sinh.

Cử tri Đậu Xuân Quế - Trưởng thôn Xuân Giang (xã Nghi Xuân) đề nghị có chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM.

Về lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị cần bổ sung nguyên tắc ưu tiên phân bổ ngân sách mang tính chất đặc thù đối với các trường học có nhiều điểm trường; có cơ chế cấp bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ đột xuất vào đầu năm học cho các địa phương để kịp thời sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị và chống xuống cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là ở bậc học mầm non và tiểu học.

Cử tri Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm kiến nghị về việc giải quyết tồn đọng ở khu đô thị Long Bỏng.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh cần chỉ đạo nhà đầu tư sớm giải quyết tồn đọng ở khu đô thị Long Bỏng (xã Cổ Đạm). Ngoài ra, có cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án ngoài ngân sách đã được quy hoạch; nâng cấp đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng...

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu số 8 sẽ tổng hợp để chuyển đến HĐND tỉnh và cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.