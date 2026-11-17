Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ trao giải.

Sáng 17/11, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ trao Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh và Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự chương trình.

Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với gần 150 tác phẩm tham gia.

Nhiều tác phẩm đã có sự đầu tư về nội dung, đổi mới cách tiếp cận, lựa chọn những câu chuyện gần gũi nhưng giàu ý nghĩa nhân văn; phản ánh sinh động những con người bình dị, những việc làm cao đẹp, những tấm gương tận tụy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì cộng đồng và sự phát triển quê hương.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành báo cáo tổng kết giải

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện đẹp, một lát cắt giàu cảm xúc về con người Hà Tĩnh trong lao động, cống hiến và sáng tạo. Qua từng trang viết, hình ảnh, những giá trị tốt đẹp được khơi dậy, những việc làm ý nghĩa được lan tỏa, những tấm gương bình dị được tôn vinh. Qua đó, báo chí không chỉ thực hiện tốt vai trò phản ánh thực tiễn mà còn góp phần định hướng nhận thức, cổ vũ hành động tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 do Sở VH-TT&DL tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút sự tham gia của các trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, phường với nhiều chương trình, tác phẩm phong phú, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương. Qua đánh giá, phần lớn tác phẩm thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, bố cục và kỹ thuật; thông tin thiết thực, chất lượng âm thanh bảo đảm, góp phần phát huy vai trò của truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền chủ trương, chính sách và nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tại lễ trao giải, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo tiếp tục quan tâm, dành nhiều dung lượng hơn cho đề tài này; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Các sở, ngành, địa phương quan tâm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện và biểu dương những nhân tố tích cực, góp phần hình thành những thói quen tốt, hành vi đẹp trong xã hội.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường phát biểu tại buổi lễ.

Mong muốn các tác giả, nhóm tác giả và người làm truyền thanh cơ sở tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và khát vọng sáng tạo; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp, năng lực biên tập, sản xuất chương trình và ứng dụng công nghệ, góp phần phát huy vai trò truyền thanh cơ sở, trở thành cầu nối trực tiếp, tin cậy giữa chính quyền với Nhân dân.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 13 giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh.

Giải A thuộc về tác giả Thiên Vỹ với tác phẩm "Học Bác để tận hiến suốt đời" (đăng trên Báo và PTTH Hà Tĩnh ngày 23/3/2026).

Ban Tổ chức trao giải cho 4 tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.

Trao 6 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức cũng trao 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C, 6 giải khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh.

Giải A thuộc về tác giả Thu Hường (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sông Trí) với tác phẩm Kịch truyền thanh: Vì Nhân dân phục vụ.

Ban Tổ chức trao 2 giải B...

...4 giải C cho các tác giả.