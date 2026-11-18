Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt - Mỹ tiếp tục tăng cường trao đổi để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng, khi gặp Tổng thống Donald Trump tại Manila.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 17/11 tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ tại thủ đô Manila của Philippines. Đây là sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Chia sẻ tại hội nghị, Thủ tướng hoan nghênh những cam kết của Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump đối với ASEAN. Để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi, theo TTXVN.
Thủ tướng đề nghị đưa kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng trở thành các trọng tâm hợp tác của ASEAN và Mỹ, đồng thời củng cố nền tảng chính trị và nâng tầm hợp tác vì hòa bình và an ninh chung.
Trong trao đổi song phương với Tổng thống Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi trên tinh thần xây dựng để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng.
Tổng thống Mỹ bày tỏ ghi nhận các đề nghị và giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Tổng thống Trump đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao G20 tại Miami vào tháng 12. Thủ tướng cũng mời Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
Tại hội nghị, các lãnh đạo ghi nhận quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ tiếp tục tiến triển mạnh mẽ và toàn diện về mọi mặt, trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và những lĩnh vực ưu tiên mới, bao gồm kinh tế số, AI, khoáng sản thiết yếu và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, tin cậy.
Về kinh tế - thương mại, Mỹ hiện là đối tác lớn thứ hai của ASEAN, cả về kim ngạch thương mại hai chiều và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 550,5 tỷ USD, tổng vốn FDI từ Mỹ vào ASEAN đạt gần 30 tỷ USD.
Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ coi trọng vai trò của ASEAN và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng có lợi.
Các lãnh đạo nhất trí nỗ lực hơn nữa nhằm phát huy tối đa tiềm năng hợp tác, triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Mỹ giai đoạn 2026-2030 và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại cũng như 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2027, tạo những động lực và xung lực mới cho quan hệ song phương.
Các lãnh đạo ASEAN và Mỹ đã thông qua Tuyên bố chung về 10 nguyên tắc đối tác công tư nhằm ứng phó với lừa đảo trực tuyến.
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