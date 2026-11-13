Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự Hội nghị lần thứ nhất Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Tiến Nam - Thuý An - Thuỳ Dương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tham dự Hội nghị lần thứ nhất Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

bqbht_br_anh-moi.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Lâm Hiển).

Chiều 13/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chủ trì hội nghị.

Tham dự có các thành viên nhóm, đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cùng dự.

bqbht_br_2aoborcl3rkkgdvsf8uwydx3gkbxvjn8x2kj6qqo.jpg
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Lâm Hiển).

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về định hướng hoạt động toàn khóa và kế hoạch hoạt động năm 2026 - 2027 của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; tập trung đề xuất các giải pháp phát huy vai trò cầu nối của nhóm, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa nghị sĩ hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

bqbht_br_anh-9873.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Lâm Hiển).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh: Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam; quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với độ tin cậy chính trị cao. Đặc biệt, kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân vừa qua tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Trên cơ sở đó, đề nghị các thành viên nhóm phát huy vai trò, thế mạnh và kinh nghiệm công tác, kế thừa thành quả của các nhiệm kỳ trước, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Về định hướng hoạt động thời gian tới, các thành viên chủ động triển khai nhiệm vụ theo ba nhóm lĩnh vực đã được phân công, tập trung vào hợp tác chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và nghị viện; kinh tế, tài chính, thương mại và đầu tư; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

Trong đó, nhóm thứ ba do đồng chí Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Phó Chủ tịch Thường trực nhóm, có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên khác, đảm nhiệm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, xã hội và kết nối địa phương hai nước.

Ban Thường trực nhóm cần tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện Đề án định hướng hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; các thành viên chủ động tham gia hoạt động nhóm gắn với nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình, tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các cơ quan hữu quan tăng cường phối hợp trong tham mưu, điều phối và tổ chức hoạt động, bảo đảm các chương trình hợp tác được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Sau hội nghị, Nhóm Nghị sĩ đã tham gia tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Tin liên quan

Tags:

#Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản #Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Họp Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở phường Hải Ninh

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở phường Hải Ninh

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những cống hiến của cho đồng chí Nguyễn Văn Hiền (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) đối với Đảng, với Nhân dân; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân phường Hải Ninh và gia đình đồng chí.
Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 và Nghị quyết về phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế

Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cơ cấu đội ngũ cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế; sớm có phương án điều hòa nơi thừa, nơi thiếu; tuyển dụng hoặc bố trí đúng các chuyên ngành còn thiếu.
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI

Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI

Hôm nay (12/11), Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học-công nghệ. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.
[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc

[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.
Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!