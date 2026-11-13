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Chính trị

Quốc hội thông qua 2 luật và nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 2

Đình Trọng - Thuý An - Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Quốc hội đã tham gia biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Đồng thời, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thu và dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh tham dự.

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Toàn cảnh phiên làm việc sáng 13/11.

Quốc hội thông qua 2 luật và nghị quyết quan trọng

Đầu giờ sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Đồng thời, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Trên cơ sở đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 100%; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được thông qua với 463/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99,78% số đại biểu tham gia biểu quyết.

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Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường với tỷ lệ 91,40% (Ảnh: quochoi.vn).

Đối với Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, có 458/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua, đạt 99,35% số đại biểu tham gia biểu quyết.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thu và dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Xây dựng cơ chế hậu kiểm thực chất, dựa trên dữ liệu và phân loại rủi ro

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, các đại biểu đề nghị đánh giá đầy đủ quy mô thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, nhu cầu sử dụng dịch vụ, mức phí, chất lượng cung cấp dịch vụ và tác động của việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh. Rà soát tính thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn, nhất là về đối tượng áp dụng, chứng chỉ chuyên môn, hành vi vi phạm và chế tài xử lý.

Các đại biểu nhấn mạnh, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, không buông lỏng quản lý hoặc hạ thấp tiêu chuẩn chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp. Theo đó, đề nghị xây dựng cơ chế hậu kiểm thực chất, dựa trên dữ liệu và phân loại rủi ro; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và chính quyền địa phương; bảo đảm nguồn lực, hạ tầng công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát.

Tại kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phân định rõ hoạt động bưu chính công ích với hoạt động kinh doanh thương mại

Góp ý về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, xác định rõ ranh giới giữa dịch vụ bưu chính với các hoạt động vận tải, logistics, thương mại điện tử, hoàn tất đơn hàng, tránh chồng lấn trong quá trình áp dụng. Quy định rõ tiêu chí phân loại doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, điều kiện kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, vận hành mạng bưu chính; bảo đảm thống nhất giữa cơ chế đăng ký, quản lý và hậu kiểm. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong thanh tra, kiểm tra, quản lý dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, truy xuất hành trình bưu gửi; rà soát các quy định về huy động mạng bưu chính, vận chuyển bưu gửi, đại lý, đại diện và thủ tục hải quan để phù hợp thực tiễn, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Đối với dịch vụ bưu chính công ích, cần phân định rõ hoạt động công ích với hoạt động kinh doanh thương mại, thực hiện hạch toán riêng, công khai chi phí, tránh bù chéo và sử dụng không đúng mục đích nguồn lực nhà nước. Cùng với đó, cần có chính sách hỗ trợ duy trì, phát triển mạng bưu chính và các điểm phục vụ đa dịch vụ tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Các đại biểu cũng cho rằng cần bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật với pháp luật về ngân sách, đất đai, dữ liệu, an ninh mạng và các điều ước quốc tế có liên quan; đánh giá đầy đủ tác động về tài chính, nhân lực và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp thu, giải trình các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội. Đồng thời nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực bưu chính.

Cũng trong sáng 13/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang đã dự phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Việt Nam
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu chào đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko cũng đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Việt Nam.

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Tags:

#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh #Thảo luận tại hội trường

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