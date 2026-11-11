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Chính trị

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đóng góp ý kiến trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi cho công dân

Đình Trọng - Thuý An - Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Từ dẫn chứng vụ việc được Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan giải quyết trên thực tế, đại biểu Đoàn Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu dự phiên thảo luận.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 11/11, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh); đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh tham gia phiên thảo luận.

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Toàn cảnh phiên thảo luận sáng 11/11.

Đầu phiên thảo luận, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); nghe báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam (sửa đổi).

Làm rõ trách nhiệm, theo đuổi đến cùng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

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Đại biểu Lê Thị Nga - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Tham gia góp ý về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: những vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, ngành, địa phương cần có sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu; có cơ chế phối hợp chặt chẽ và sự đôn đốc, giám sát thường xuyên. Đặc biệt, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và đầu mối theo dõi suốt quá trình giải quyết.

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Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia góp ý (Ảnh Lâm Hiển).

Đại biểu Trần Đình Gia dẫn chứng vụ việc thân nhân một liệt sĩ ở Hà Tĩnh kiến nghị xác minh hài cốt bị mất tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang trước đây (nay là tỉnh An Giang). Vụ việc phát sinh từ năm 2019, gia đình nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm do trách nhiệm xử lý chưa được xác định rõ. Năm 2023, sau khi tiếp nhận phản ánh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) và tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) kiến nghị giải quyết. Tuy vậy, do các cơ quan chuyên môn chưa thống nhất về trách nhiệm nên vụ việc còn kéo dài.

Vụ việc chỉ chuyển biến rõ nét sau buổi tiếp công dân tháng 5/2026, khi Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì đoàn công tác vào tỉnh An Giang, phối hợp với các địa phương tổ chức họp, thống nhất phương án xử lý trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, xác định hài cốt liệt sĩ. Từ đó, UBND các tỉnh, các ngành chức năng và Đoàn ĐBQH các địa phương liên quan đã phối hợp triển khai đồng bộ. Chỉ sau một tháng, phần mộ được khai quật; thân nhân hai gia đình thống nhất phương án lấy mẫu sinh phẩm để xác định ADN: sau khi có kết quả xác định hài cốt thuộc về gia đình nào, gia đình đó sẽ tiếp nhận, chăm sóc.

Qua vụ việc này, đại biểu cũng chỉ ra khó khăn trong xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ đối với các vụ việc phát sinh từ lâu, liên quan đến nhiều cơ quan, ngành và địa phương. Cơ chế phối hợp chưa quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, đầu mối theo dõi và trách nhiệm của từng cơ quan ở mỗi khâu. Vì vậy, dù có nhiều cơ quan cùng tham gia, vụ việc vẫn không được giải quyết đến cùng.

Từ đó, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp trong tiếp nhận, xử lý và giám sát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương. Đặc biệt, cần quy định hoặc hướng dẫn cụ thể cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu; tránh tình trạng đơn thư được chuyển qua nhiều cơ quan nhưng không xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết cuối cùng. Đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp thông qua Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; tạo đầu mối để các cơ quan, địa phương liên quan cùng vào cuộc đồng bộ, có hệ thống đối với những vụ việc phức tạp, liên ngành, liên tỉnh. Nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc và giám sát sau giám sát, bảo đảm việc giám sát không chỉ dừng ở yêu cầu báo cáo, giải trình mà phải theo dõi đến kết quả giải quyết cuối cùng.

Nhấn mạnh yêu cầu đánh giá thực chất hiệu quả xử lý đơn thư, đại biểu cho rằng, số lượng đơn đã chuyển hoặc văn bản đã trả lời chưa phản ánh đầy đủ kết quả giải quyết. Điều đáng quan tâm là vụ việc cần được xử lý đến cùng; xem xét thấu đáo tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Gắn chính sách ưu đãi du lịch với hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững

Thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, thiết kế cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, có tính lan tỏa; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, sinh thái, làng nghề. Chính sách ưu đãi cần gắn với hiệu quả đầu tư, chất lượng sản phẩm, khả năng tạo việc làm, sử dụng lao động địa phương và trách nhiệm bảo vệ môi trường; tránh dàn trải, chạy theo số lượng khách mà chưa chú trọng giá trị kinh tế thực chất và chất lượng trải nghiệm của du khách.

Đánh giá đầy đủ tác động của các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với ngân sách nhà nước; nhất là các chính sách về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, xúc tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Xác định rõ nguồn lực, cơ chế phân bổ và trách nhiệm của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, bảo đảm tính đồng bộ với các chính sách về văn hóa, đầu tư, đất đai và các lĩnh vực liên quan; quan tâm phát triển hạ tầng số, kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, du lịch xanh, nâng cao chất lượng quản lý điểm đến và bảo đảm phát triển du lịch bền vững.

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Tags:

#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Thảo luận tại hội trường #Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm

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