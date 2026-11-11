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Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh chủ trì phiên thảo luận tổ

Tiến Nam - Thuý An - Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, điều hành phiên thảo luận tổ liên quan tới việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, điều hành phiên thảo luận tổ số 3.

Chiều 11/11, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); tiếp đó, thảo luận tại tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, điều hành phiên thảo luận tổ số 3 (gồm ĐBQH các địa phương: Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Hải Phòng).

Theo tờ trình của Chính phủ về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, phương án được đưa ra là điều chỉnh 40,06 km² (4.006,38 ha) diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý. Sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399,9 km², quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.306,64 km², quy mô dân số 4.021.581 người; hai địa phương không thay đổi số lượng ĐVHC cấp xã trực thuộc.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại phiên thảo luận.

Định hướng nội dung thảo luận, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá sự cần thiết, tiêu chuẩn, điều kiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Quốc hội.

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Đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tham gia góp ý.

Tham gia góp ý, đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đại biểu đánh giá hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng Đề án cơ bản được chuẩn bị theo đúng quy định; tỷ lệ cử tri đồng ý đạt trên 95%, tỷ lệ đại biểu HĐND các cấp tán thành đạt trên 87%. Việc điều chỉnh nhằm giải quyết những bất cập trong phân định địa giới hành chính, bảo đảm yêu cầu quản lý thống nhất, không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính. Đại biểu cho rằng các tiêu chuẩn, điều kiện điều chỉnh theo tờ trình của Chính phủ cơ bản đã được đáp ứng, do đó thống nhất với chủ trương này.

Một số ý kiến khác đề nghị TP Hà Nội sau khi tiếp nhận địa bàn cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, triển khai các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch, gắn với yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn Quốc gia Ba Vì, bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, duy trì chức năng điều hòa sinh thái cho Thủ đô và vùng phụ cận; đồng thời gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh và bảo đảm QP-AN.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực. Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sớm xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công khai số liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như việc xây dựng các đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trong thời gian tới.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh kết luận phiên thảo luận tổ.

Kết luận phiên thảo luận tổ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thư ký tổ tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu, gửi các cơ quan liên quan của Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Trước đó, vào đầu phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Tham gia thảo luận, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước; thực hiện thống nhất mô hình một đầu mối quản lý từ trung ương đến địa phương, gắn thẩm quyền với trách nhiệm giải trình và bảo đảm nguồn lực thực hiện. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm thống nhất, liên thông từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguồn lực và lộ trình triển khai khả thi; nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm, cảnh báo sớm và xử lý sự cố an toàn thực phẩm...

Tiếp thu, giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi, làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm và ghi nhận các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật.


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Tags:

#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Thảo luận tổ #Thảo luận tại hội trường #Dự án luật

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