Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự lễ đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Thuý An - Thuỳ Dương (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia lễ đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

bqbht_br_anh-dung.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh tham dự lễ đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trong chương trình làm việc sáng nay (13/11) (Ảnh: Lâm Hiển).

Sáng 13/11, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang tại phiên họp toàn thể, Kỳ họp thứ 2.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh tham dự lễ đón.

bqbht_br_qh2a.jpg
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Valentina Matviyenko diễn ra từ ngày 11/11 đến 13/11. Đây là lần thứ ba bà Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, sau các chuyến thăm vào năm 2012 và 2017.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và bày tỏ vinh dự được phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Nhấn mạnh nhân dân hai nước được gắn kết bởi truyền thống hữu nghị, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định, người đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu đời ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, hai nước luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao và cấp cao nhất. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga trong năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện trọng tâm trong quan hệ song phương; là vinh dự lớn đối với các thượng nghị sĩ Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã tiến hành các cuộc hội đàm thực chất, ký kết nhiều văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, khoa học và nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao lập trường kiên định của nhà lãnh đạo Việt Nam trong thúc đẩy các lý tưởng công bằng và đối thoại trên trường quốc tế.

bqbht_br_toan-canh.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nghe bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga (Ảnh: Lâm Hiển).

Đề cập quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga nhấn mạnh, sự hợp tác thành công giữa lãnh đạo Nga và Việt Nam, cùng mối quan hệ tin cậy đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đã đặt ra những tiêu chuẩn hợp tác rất cao đối với các nghị sĩ.

Đặc biệt, sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn năm 2024, Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam, cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa các nhà lập pháp hai nước tại các diễn đàn nghị viện quốc tế quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đang duy trì đà phát triển tích cực; các doanh nghiệp liên doanh hai nước đang hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp chế biến.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu.

Đề cập hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh, Nga luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hợp tác giáo dục với Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao quyết định của lãnh đạo hai nước tuyên bố năm 2026 là Năm hợp tác Nga - Việt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Hai nước cũng đạt được kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực an toàn dịch tễ và an ninh sinh học.

Trong lĩnh vực văn hóa, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức dự án văn hóa quy mô lớn mang tên "Những mùa Nga" vào năm 2027.

Đề cập quyết định của Tổng thống Nga về chế độ miễn thị thực đối với công dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga cho rằng việc tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

bqbht_br_qh1a.jpg
Toàn cảnh lễ đón tiếp sáng 13/11.

Nhấn mạnh hợp tác địa phương là một nền tảng đáng tin cậy khác của quan hệ Nga - Việt, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao sự tương tác tích cực giữa các địa phương hai nước. Theo đó, ngày càng có nhiều chủ thể liên bang của Nga thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, góp phần mở rộng không gian và làm sâu sắc thêm nội hàm hợp tác song phương.

Bà Valentina Matviyenko đánh giá, hai nước đang phát triển mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng có lợi. “Quan hệ đối tác chiến lược song phương là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Họp Quốc hội

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 và Nghị quyết về phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế

Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cơ cấu đội ngũ cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế; sớm có phương án điều hòa nơi thừa, nơi thiếu; tuyển dụng hoặc bố trí đúng các chuyên ngành còn thiếu.
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI

Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI

Hôm nay (12/11), Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học-công nghệ. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.
[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc

[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.
Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
[Infographic] 5 nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến

[Infographic] 5 nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến

Quy định số 228-QĐ/TW ngày 3/11/2026 của Ban Bí thư nêu rõ việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, giữ vững chất lượng sinh hoạt, đồng thời đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin và bảo mật.
Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!