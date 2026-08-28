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Chính trị

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

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(Baohatinh.vn) - Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chiều 28/8, đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Đảng bộ phường Sông Trí và phường Vũng Áng. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

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Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phường Sông Trí.

Đợt 2/9/2026, toàn Đảng bộ phường Sông Trí có 149 đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng từ 30 - 70 năm tuổi Đảng.

Trong đó, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 107 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 12 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Trần Việt Hà và lãnh đạo Đảng ủy phường Sông Trí trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
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Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng và lãnh đạo Đảng ủy phường Sông Trí trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
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Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí.
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Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Trần Việt Hà đã đến trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Hanh (sinh ngày 15/1/1930), sinh hoạt tại Chi bộ TDP Hưng Hòa, Đảng bộ phường Sông Trí.

Dịp này, Đảng bộ phường Vũng Áng có 27 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng từ 30 - 60 năm tuổi Đảng.

Trong đó, 3 đảng viên được trao tặng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Trần Việt Hà và lãnh đạo Đảng ủy phường Vũng Áng trao tặng và truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
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Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Trần Việt Hà trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng.

Cũng trong chiều nay (28/8), Đảng ủy xã Đức Thọ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9 cho các đảng viên từ 30 - 70 năm tuổi Đảng.

Đại biểu tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Theo Quyết định số 395-QĐ/TU ngày 20/8/2026 và Quyết định số 318-QĐ/TU ngày 4/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng bộ xã Đức Thọ có 243 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9.

Trong đó, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 20 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

Lãnh đạo xã Đức Thọ trao Huy hiệu 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã Đức Thọ trao Huy hiệu 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 55 năm và 50 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 55 năm và 50 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40 năm tuổi Đảng.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9 cho các đảng viên từ 35 - 60 năm tuổi Đảng cũng đã được Đảng uỷ phường Hoành Sơn tổ chức chiều nay.

Phường Hoành Sơn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Phường Hoành Sơn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Theo Quyết định số 278-QĐ/TU ngày 4/8/2026 và Quyết định số 355-QĐ/TU ngày 20/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng bộ phường Hoành Sơn có 26 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9/2026.

Trong đó, 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 21 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy phường trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Thường trực Đảng ủy phường trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 21 đảng viên.

Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 21 đảng viên.

Chiều nay, Đảng ủy xã Mai Hoa cũng đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 35 - 60 năm tuổi Đảng.

Đại biểu tham dự lễ trao Huy hiệu Đảng.

Đại biểu tham dự lễ trao Huy hiệu Đảng.

Dịp này, Đảng bộ xã Mai Hoa có 53 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 7 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 42 đảng viên được tặng Huy hiệu 40, 35, 30 năm tuổi Đảng.

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Đảng bộ xã Mai Hoa có 53 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60, 50, 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy các địa phương chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, khẳng định đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình, là sự tiếp nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong Đảng.

Lãnh đạo các địa phương mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, uy tín và kinh nghiệm; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Qua đó, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng vững mạnh, phát triển.

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Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

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