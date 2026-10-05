Khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.
Sáng 5/10, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV khai mạc tại Hà Nội, xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo.
Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi chúng ta phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động.
“Muốn nắm bắt thời cơ, phải có tư duy chiến lược, tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt quan trọng là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn.
Hội nghị Trung ương 2 đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới.
Hội nghị Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hội nghị lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Yêu cầu bao trùm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội cần được xem xét trong mối liên hệ hữu cơ với nhau: Đảng định hướng đúng - Hệ thống chính trị, guồng máy hành chính vận hành hiệu quả - Tiềm năng, sức lực con người được phát huy - Nhân dân được thụ hưởng thành quả - Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo chung, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp xây dựng khu vực biên giới không ma túy, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Năm học mới, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ chủ trì đối thoại tại điểm cầu cấp tỉnh, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại UBND các xã, phường. Hội nghị dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 10 - 20/10/2026.
Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.
Từ ứng dụng AI, mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đến bản đồ số, tour thực tế ảo 360 độ chùa Hương Tích…, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa công nghệ vào quản lý, điều hành, quảng bá hình ảnh địa phương, phục vụ người dân.
Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện tập thực binh, bảo đảm tiến độ và an toàn diễn tập.
Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 30/9, các đại biểu nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
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Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
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