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Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Trung Dân
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(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Thực tế cho thấy, do nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật, một số công dân đã phải trả giá đắt khi bị cuốn vào vòng xoáy của những đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước ta núp bóng dưới chiêu bài “đấu tranh dân chủ”.

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Lật tẩy chiêu bài hồ sơ tị nạn chính trị.

Vừa qua, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi chương trình chính luận “Đối diện” phát sóng trên kênh VTV1 với chủ đề “Phía sau hồ sơ tị nạn chính trị”. Phóng sự phơi bày đường dây lừa dối công dân Việt Nam đang sinh sống ở Anh làm giả hồ sơ, tài liệu, ngụy tạo bằng chứng nhằm xin “tị nạn chính trị” tại nước này.

Đáng chú ý, có trường hợp công dân quê Hà Tĩnh vì nghe theo lời dụ dỗ đã chi hàng trăm triệu đồng chỉ để “mua” một hồ sơ chống đối Đảng, Nhà nước giả mạo. Trong khi những công dân này không biết rằng, đằng sau những người trực tiếp sử dụng giọng điệu “giúp đỡ” là đường dây thuộc tổ chức Việt Tân. Quá trình lần theo dấu vết của đường dây đã lộ rõ bàn tay của tổ chức phản động “Hội Anh em Dân chủ” do Nguyễn Văn Đài cầm đầu. Nguyễn Văn Đài là đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn này của các thế lực thù địch vốn không mới, đã diễn ra trong nhiều năm qua. Đơn cử, năm 2018, tổ chức phản động VOICE đã dùng chiêu bài “tái định cư người tị nạn” để lợi dụng, dụ dỗ kiều bào cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, Philippines quay video, chụp ảnh, ngụy tạo tài liệu bôi nhọ đất nước ta.

Trước thực trạng đó, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không tin, không nghe theo lời xúi giục của các đối tượng rủ rê, lôi kéo làm “hồ sơ tị nạn chính trị” hay xuất cảnh trái phép; không tham gia các hội nhóm phản động trên mạng xã hội và không tiếp tay dàn dựng, tạo dựng chứng cứ giả mạo để chống phá Nhà nước.

Bên cạnh mưu đồ lừa gạt người dân nhẹ dạ, các phần tử phản động còn triệt để lợi dụng sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội để công kích chính sách quản lý của Nhà nước, từ đó xuyên tạc về quyền tự do, dân chủ.

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Các nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung cùng cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn Tín nhiệm Người có ảnh hưởng tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”. Ảnh: baovanhoa.

Gần đây, khi sự kiện KOL Summit 2026 được tổ chức thu hút hơn 1.000 đại biểu tham gia, các thế lực thù địch, phản động đã tung chiêu bài, luận điệu xảo trá. Chúng cho rằng, đây là việc làm của Bộ Công an nhằm quản lý, giám sát KOL, từ đó vu cáo Nhà nước vi phạm tự do ngôn luận. RFA thậm chí còn đăng tải bài viết: “Bộ Công an đội “vòng kim cô” sáng tạo nội dung lên các KOL”. Thậm chí, RFA còn rêu rao rằng: KOL nào không tuân thủ các tiêu chuẩn sẽ bị cảnh cáo hoặc chuyển hồ sơ cho công an xử lý. Cùng đó, một số trang mạng và các tài khoản facebook cá nhân đóng ở nước ngoài đã đăng các nội dung quy chụp cơ quan quản lý Việt Nam tìm cách kiểm soát tiếng nói của người có ảnh hưởng trên không gian mạng.

Trong khi, đây là diễn đàn thường niên. Tháng 8/2025, chương trình được tổ chức với chủ đề: “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Chương trình diễn ra rất thành công với sự tham gia của lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ cùng hàng trăm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Chương trình đã đặt nền móng cho nhiều sáng kiến lâu dài, mở ra cơ hội để cộng đồng KOL đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, từ đó kiến tạo “niềm tin số”.

Bởi vậy, tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã khẳng định: “Hội nghị đánh dấu bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác chiến lược giữa KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và báo chí, hướng tới chuẩn mực ứng xử và môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Sự ra đời của Liên minh Niềm tin số sẽ quy tụ KOL uy tín, giúp công chúng nhận diện thông tin tích cực, bảo vệ niềm tin số và tăng cường sức mạnh mềm quốc gia”. Mục tiêu của chương trình là rất rõ ràng. Cùng đó, thực tế cho thấy, bất kỳ quốc gia văn minh nào, quyền tự do ngôn luận cũng phải nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Từ ý nghĩa thiết thực của chương trình, vừa qua, Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng và ra mắt CLB “Niềm tin số Hà Tĩnh”. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh đã phát biểu rằng: Một câu chuyện tích cực có thể truyền cảm hứng cho hàng nghìn người. Nhưng ngược lại, một thông tin sai sự thật, một nội dung xuyên tạc hay một cách chia sẻ thiếu trách nhiệm cũng có thể tạo ra những tác động không nhỏ đối với cộng đồng.

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Lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng CLB "Niềm tin số Hà Tĩnh" ngay khi ra mắt, ngày 12/8.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, việc kết nối những người có ảnh hưởng trên không gian mạng để tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật, lan tỏa những giá trị tích cực, tạo “sức đề kháng” của cộng đồng trước thông tin xấu, độc là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Dù mới đi vào hoạt động, 20 thành viên CLB “Niềm tin số Hà Tĩnh” đã đăng tải rất nhiều bài cảnh giác trước các thủ đoạn như: lừa đảo chuyển khoản, cảnh báo mã độc, lật tẩy chiêu bài “lật sử”, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch và nhiều nội dung sáng tạo…

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Minh họa: PHẠM HÀ

Nghị quyết của Đảng qua các thời kỳ luôn xác định “diễn biến hòa bình” là một trong bốn nguy cơ lớn đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Nguy cơ này ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, khi các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để lan truyền các thông tin sai lệch, tin giả nhằm làm mất ổn định tình hình chính trị - xã hội, làm xói mòn niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước. Để đập tan mọi mưu đồ xuyên tạc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đặc biệt, mỗi người dân cần nhận thức đúng đắn rằng, việc thực hiện dân chủ không thể tách rời kỷ cương, pháp luật; đồng thời, quyền công dân luôn đi đôi với nghĩa vụ công dân. Từ đó, mỗi người dân một mặt cần nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu độc, nhất là thủ đoạn xuyên tạc, thổi phồng các vụ việc phức tạp nảy sinh tại cơ sở; mặt khác, phải sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, văn minh, từ khâu chọn lọc nguồn tin chính thống cho đến thái độ, hành vi chuẩn mực trên không gian mạng.

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Tags:

#tị nạn chính trị #thế lực thù địch #KOL #người ảnh hưởng trên mạng xã hội #Bộ Công an

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

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