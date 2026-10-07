Trường Chính trị Trần Phú có nhiều chuyển biến trên cả 6 nhóm tiêu chí

Giá nhà vẫn neo cao trong khi lãi vay mua nhà phổ biến 12–14%/năm, có khoản vay thả nổi lên tới 15–16%. Áp lực trả nợ tăng khiến nhiều người mua ở thực phải trì hoãn kế hoạch. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai và khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết tại các xã trên địa bàn tỉnh.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn thực hiện vượt 21 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm đối với giai đoạn 9 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hiện thực hóa những chủ trương xây dựng nông thôn mới thành việc làm cụ thể, tạo diện mạo khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chiều 2/10, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Giá vàng nhẫn 9999 giảm dưới 13,6 triệu đồng/chỉ khiến thị trường vàng Hà Tĩnh sôi động hơn khi nhiều người tranh thủ mua tích lũy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu.
Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.
Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 30/9, các đại biểu nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình trung tâm mua sắm hàng thương hiệu giảm giá (outlet) tại Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.