“Ba bám, bốn cùng” để xây dựng và bảo vệ biên cương

CBCS Đồn Biên phòng Hòa Hải xuống địa bàn vận động Nhân dân tham gia xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp".

Thực hiện kế hoạch vận động quần chúng tháng 10, những ngày này, Trung tá Đặng Quyết Tiến – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòa Hải cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Vận động quần chúng đã liên tục xuống địa bàn. Vận dụng phương châm “ba bám, bốn cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sinh hoạt theo cộng đồng), những người lính được giao nhiệm vụ “củng cố thế trận lòng dân” đang đi từng ngõ, gõ từng nhà ở khu vực biên giới xã Hương Bình.

Ngoài lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, Trung tá Tiến và đồng đội cũng nhắc nhở bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức bảo vệ địa bàn, đường biên, cột mốc. Trong quá trình xuống địa bàn làm công tác dân vận, những người lính biên phòng còn tranh thủ giúp bà con cài đặt các phần mềm tiện ích trên điện thoại, hướng dẫn hộ nghèo duy trì mô hình sinh kế mới được đơn vị hỗ trợ, động viên các hộ phát triển chăn nuôi dê, định hướng cán bộ thôn chỉnh trang các tuyến đường chính.

Cán bộ Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Hòa Hải) động viên người dân phát triển chăn nuôi.

Trung tá Đặng Quyết Tiến cho biết: “Đồn Biên phòng Hòa Hải luôn sát địa bàn, gần gũi với Nhân dân. Thông qua công tác dân vận, chúng tôi đã giúp người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật, chung tay bảo vệ địa bàn. Nhờ thực hiện tốt “ba bám, bốn cùng”, địa bàn biên giới do đơn vị quản lý đã không còn tình trạng khai thác vàng, khai thác gỗ rừng tự nhiên; không còn tệ nạn ma túy; các hành vi uống rượu, đánh bạc, gây rối trật tự, trộm cắp vặt giảm hẳn. Bà con chủ động phát triển sản xuất, chăm lo xây dựng mô hình kinh tế, góp sức giữ bình yên thôn xóm, bảo vệ đường biên, mốc giới”.

BĐBP Đèo Ngang kết hợp công tác dân vận với giúp đỡ ngư dân thu dọn ngư cụ trước thiên tai.

Đồn Biên phòng Đèo Ngang “trấn giữ” tuyến biên giới biển trọng yếu phía nam của tỉnh. Nơi đây tập trung cảng biển, khu kinh tế, ngư trường rộng lớn; hoạt động giao thương, khai thác thủy sản, triển khai các công trình, dự án diễn ra sôi động. Để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị chú trọng công tác dân vận, chủ động nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Trung tá Nguyễn Phúc Đỉnh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Đèo Ngang cho biết: “Chúng tôi xác định dân vận là giải pháp quan trọng để nắm dân, nắm địa bàn, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. Vì vậy, đơn vị tập trung tuyên truyền Nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, gắn bảo vệ ngư trường với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, làm “tai, mắt” cho các lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng đã vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hút đầu tư, chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh”.

Các chỉ huy Đồn Biên phòng Đèo Ngang xuống địa bàn gặp gỡ những người có uy tín trong cộng đồng để thu thập tin tức, nắm bắt tình hình, gắn chặt tình quân dân.

Để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới trong tình hình mới, BĐBP Hà Tĩnh triển khai nhiều cách làm sát thực tiễn, nhất là ở các Đồn Biên phòng Bản Giàng, Đồn Biên phòng Hòa Hải, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Đồn Biên phòng Cửa Sót và nhiều đơn vị khác. Bên cạnh tăng cường CBCS bám địa bàn, gần gũi Nhân dân, các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, tổ chức các phong trào tự quản bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển; tham mưu xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phối hợp phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng”, mỗi năm BĐBP Hà Tĩnh tiếp nhận khoảng 1.800–2.000 nguồn tin phục vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh thành công 20–22 chuyên án, vụ án lớn và xử lý 100–120 vụ vi phạm hành chính. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 114 tập thể, 3.849 hộ/9.151 thành viên tự quản đường biên, mốc giới; 1.069 tổ/6.359 thành viên tự quản ANTT; 276 tổ/1.651 phương tiện/3.522 thành viên tổ tàu thuyền an toàn. Qua đó, giúp các địa phương biên giới giữ vững QP-AN, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo tiền đề, động lực cho phát triển KT-XH.

Cán bộ Tổ địa bàn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Thượng tá Hồ Năng Bảo – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Thực tiễn công tác biên phòng cho thấy, địa bàn càng ổn định, lòng dân càng vững thì nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới càng thuận lợi. Vì vậy, chúng tôi luôn gần dân, sát địa bàn, hiểu dân cần gì, địa phương đang vướng gì để cùng chung tay vào cuộc. Mặt khác, đối với chúng tôi, phương châm “ba bám, bốn cùng” không chỉ là phương pháp công tác mà còn là cách xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở. Vì vậy, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn toàn lực lượng, nhất là các đơn vị đang đóng quân trên hai tuyến biên giới, quan tâm thực hiện tốt”.