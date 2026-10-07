Tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chiều 7/10, Đoàn công tác số 12 của BTV Tỉnh ủy (theo Quyết định số 416-QĐ/TU) do đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn, tổ chức làm việc với các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành và 6 địa phương.

Đồng chí Phan Tấn Linh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại 6 địa phương đã tập trung triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát, dân vận được quan tâm; tổ chức bộ máy sau sắp xếp từng bước được kiện toàn, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản được duy trì thông suốt.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi được duy trì; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Đáng chú ý, thu ngân sách 9 tháng tại cả 6 xã đều vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

Đồng chí Hồ Thái Sơn - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn chia sẻ quá trình điều hành công việc ở thôn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các địa phương cũng đẩy mạnh chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang giao thông, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, nhà văn hóa và hàng rào xanh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang đề xuất một số nội dung tại buổi làm việc.

Trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cơ bản thông suốt; ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được đẩy mạnh.

Đồng chí Lê Thành Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Kim 2 trình bày một số khó khăn đặc thù của vùng biên giới.

Tuy nhiên, qua thực tiễn vận hành, khối lượng công việc ở cấp xã tăng, phạm vi và yêu cầu nhiệm vụ lớn hơn trong khi một số vị trí còn thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; cán bộ tham mưu chuyển đổi số chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu. Cùng đó, công tác quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xử lý các tồn tại sau sắp xếp còn gặp khó khăn. Một số nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền cho cấp xã có yêu cầu chuyên môn cao, trong khi năng lực, kinh nghiệm và điều kiện thực hiện ở cơ sở còn hạn chế.

Đồng chí Trần Cao Thế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Kim 1 mong muốn được đoàn công tác quan tâm hơn về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 12 của BTV Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, tiến độ còn chậm; tập trung phát triển sản xuất, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới và quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng phục vụ Nhân dân. Các địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng cũng đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin; rà soát việc giao biên chế gắn với vị trí việc làm, quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc thực tế, nhất là tại các xã miền núi, biên giới.