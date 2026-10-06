Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng kho chứa nguyên liệu của Nhà máy Thép Vinmetal.

Chiều 6/10, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ tại KKT Vũng Áng. Cùng đi có các đồng chí: Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn kiểm tra dự án khu tái định cư phục vụ người dân 2 TDP Trường Yên, Cảnh Trường tại TDP Trường Sơn, phường Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn đã đến kiểm tra dự án khu tái định cư phục vụ người dân 2 TDP Trường Yên, Cảnh Trường tại TDP Trường Sơn, phường Vũng Áng, nhằm phục vụ dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Dự án có tổng mức đầu tư 950,579 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 115,9 ha, ảnh hưởng 291 hộ dân; dự án thành phần 2 xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Đến nay, phường Vũng Áng đã hoàn thành kiểm kê 291/291 hộ; xét nguồn gốc đất cho 237 hộ; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 161 hộ; chi trả cho 100 hộ và bàn giao mặt bằng 30,5 ha.

Phường Vũng Áng cũng đã bàn giao 20,5 ha mặt bằng để Ban Quản lý Dự án công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh triển khai thi công.

Phường Vũng Áng cũng đã bàn giao cho Ban Quản lý Dự án công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh 3 vị trí, với tổng diện tích 20,5/115,9 ha. Trên phần diện tích được bàn giao, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công dự án.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng kho chứa nguyên liệu của Nhà máy thép Vinmetal. Khu vực này có diện tích khoảng 69 ha, thuộc TDP Hải Thanh và khu vực Đông Yên cũ, phường Vũng Áng. Hạng mục kho chứa nguyên liệu có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện vận hành nhà máy sau khi hoàn thành. Hiện phường Sông Trí và phường Vũng Áng đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra tiến độ dự án Bến số 4 cảng Vũng Áng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đã đến kiểm tra tiến độ dự án Bến số 4 cảng Vũng Áng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn. Dự án Bến số 4 cảng Vũng Áng có diện tích mặt đất 13,65 ha, diện tích mặt nước 3,37 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng, tổng nguồn vốn giải ngân đạt 975 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra tiến độ dự án và công tác phòng chống ngập tại dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ).

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đến kiểm tra tiến độ dự án và công tác phòng chống ngập tại dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương. Dự án có chiều dài 17,45 km, gồm 2 tuyến với quy mô nền đường từ 24m đến 60m, tùy từng đoạn. Sau khi được bàn giao mặt bằng, hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để triển khai thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì làm việc với BQL KKT tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nghe BQL KKT tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại KKT Vũng Áng. Theo báo cáo, trong tổng số 81 nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đến nay đã có 36 nhiệm vụ hoàn thành. Các nhiệm vụ còn lại đang được BQL KKT tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung triển khai.

Trưởng﻿ BQL KKT tỉnh Trần Việt Hà trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

BQL KKT tỉnh cũng báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc tại một số dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Bến cảng quốc tế Sơn Dương; Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III; Kho LNG Vũng Áng; Nhà máy sản xuất thép không gỉ và các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ người dân.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, KKT Vũng Áng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng phục vụ các dự án lớn. BQL KKT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung; tăng cường rà soát, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ triển khai trong thời gian dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận cuộc làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương liên quan chủ động phối hợp với BQL KKT tỉnh và chủ đầu tư trong quá trình triển khai, nhất là các dự án có liên quan đến di dời, tái định cư. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước, khu tái định cư và các công trình phụ trợ, tạo mặt bằng sạch và điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ.

Đối với đề án mở rộng KKT Vũng Áng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, đây là dấu mốc mở ra không gian phát triển mới cho khu kinh tế. Chính vì vậy, các địa phương nằm trong diện tích mở rộng của khu kinh tế cần nắm bắt kịp thời, đầy đủ các định hướng phát triển để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm bắt đầy đủ các nội dung, tầm quan trọng của đề án, từ đó có sự đồng thuận trong triển khai.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn dài trong khi nhiệm vụ đặt ra còn rất nặng nề, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm, quyết liệt, chủ động trong xử lý công việc; tăng cường kiểm tra thực địa, kịp thời nhận diện và tháo gỡ các khó khăn phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy hiệu quả khu kinh tế trọng điểm của tỉnh nhà.