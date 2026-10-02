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Chính trị

Cử tri phản ánh bất cập trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Cử tri Hà Tĩnh phản ánh, các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành trong quá trình vận hành chưa thực sự ổn định; có thời điểm xảy ra lỗi hệ thống, chậm phản hồi...

Chiều 2/10, tại xã Đức Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã: Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Đức Thịnh, Đức Đồng trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham gia hội nghị tiếp xúc có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

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Các đồng chí chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 1 đến nay. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ sau Kỳ họp thứ 1 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật; triển khai giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương phản ánh, hiện nay công tác cải cách hành chính, thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến vẫn còn một số bất cập. Trong đó, có tình trạng các hệ thống của bộ, ngành trong quá trình vận hành chưa thực sự ổn định; có thời điểm xảy ra lỗi hệ thống, chậm phản hồi hoặc chưa thực hiện đầy đủ các chức năng nghiệp vụ, gây khó khăn cho cán bộ trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Thực tế triển khai tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã còn có tình trạng cán bộ “làm thay” cho người dân.

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Ông Nguyễn Tiến Thắng – cử tri xã Đức Minh phản ánh thực trạng một số bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến.

Do đó, Quốc hội cần đề nghị Chính phủ tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chỉ đạo thống nhất việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên một cổng/hệ thống dùng chung; có giải pháp đưa việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đi vào thực chất hơn.

Hiện nay, đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở cơ sở, dù khối lượng công việc và trách nhiệm ngày càng tăng, vẫn chưa có chế độ phụ cấp tương xứng. Đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, nghiên cứu bổ sung chính sách phụ cấp phù hợp cho nhóm viên chức này, bảo đảm tương quan hợp lý về thu nhập, ghi nhận đúng mức độ đóng góp, giúp đội ngũ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với cơ sở.

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Bà Bùi Thị Bảy - cử tri xã Đức Thịnh kiến nghị nghiên cứu bổ sung chính sách phụ cấp phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Bên cạnh đó, mức phụ cấp thực tế của người hoạt động không chuyên trách ở thôn vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, thực tiễn cũng phát sinh một số bất cập, như trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn đã cao tuổi, trên 62 tuổi, nhưng vẫn phát sinh nghĩa vụ đóng BHXH trong khi thời gian tham gia còn lại không dài, gây khó khăn về thu nhập.

Vì vậy, đề nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nhằm bảo đảm quyền lợi và phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Cùng với đó, cần có cơ chế bảo đảm nguồn kinh phí thường xuyên, ổn định để ban công tác Mặt trận và khu dân cư thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở.

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Bà Lê Thị Huyền Trang - cử tri xã Đức Thọ đề nghị cần quan tâm đầu tư hệ thống kè chống sạt lở bờ sông La

Cử tri đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn cụ thể cách kiểm tra, xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với trường hợp không còn tài liệu chứng minh, phải dựa vào kê khai của người sử dụng đất và hiện trạng. Làm rõ cách xử lý khi lời khai, thông tin của người biết quá trình sử dụng đất và kết quả xác minh có mâu thuẫn; quy định trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ của các cơ quan liên quan, bảo đảm cấp xã có căn cứ kết luận và chịu trách nhiệm khi xem xét cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Đề nghị quy định rõ mô hình tổ chức, nhiệm vụ và chế độ của lực lượng thú y cơ sở; phân định trách nhiệm quản lý nhà nước với nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng thú y và đơn vị cung ứng dịch vụ công. Bảo đảm mỗi địa bàn có đầu mối chuyên môn phụ trách, được bố trí nhân lực phù hợp với quy mô chăn nuôi, kinh phí và phương tiện phòng, chống dịch; đồng thời quy định cơ chế để cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh hỗ trợ kịp thời khi dịch bệnh vượt khả năng xử lý của cấp xã.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở bờ sông La; nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí hằng năm để trùng tu các công trình di tích lịch sử cấp quốc gia.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tiếp thu, giải trình một số ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

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Tags:

#Tiếp xúc cử tri #Đoàn ĐBQH tỉnh #Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh #Xã Đức Minh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

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