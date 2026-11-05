Phường Thành Sen trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên

(Baohatinh.vn) - 140 đảng viên trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được trao tặng, truy tặng huy hiệu từ 30 - 65 tuổi Đảng, trong đó 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026), chiều 5/11, Đảng ủy phường Thành Sen tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho đảng viên có từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.
Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen.
Trong đợt này, Đảng bộ phường Thành Sen có 139 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 26 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 25 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 33 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Dịp này, Đảng bộ phường Thành Sen cũng truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.
Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ đảng viên trẻ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp của các đảng viên qua các thời kỳ cách mạng. Đồng chí Trần Quang Tuấn nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và địa phương.
Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, góp sức xây dựng phường Thành Sen ngày càng phát triển.
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