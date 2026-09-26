Tập trung huy động nguồn lực cho "80 ngày hành động vì cộng đồng"

Đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ ngày 5/9 - 23/11/2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Hưởng ứng phong trào, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã phát động đến các cấp hội, hội viên và nhân dân, tập trung vào những phần việc thiết thực, hướng trực tiếp về cộng đồng.

Hội Chữ thập tỉnh Hà Tĩnh hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng".

Một trong những hoạt động trọng tâm được triển khai là đồng hành, nâng bước học sinh nghèo tới trường. Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Tổ chức từ thiện Tzu Chi Đài Loan tại Việt Nam khảo sát 182 hoàn cảnh học sinh tại 29 xã, phường.

Đại diện các đơn vị đã trực tiếp đến từng gia đình, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh, quá trình học tập, tâm tư, nguyện vọng của các em. Đây là cơ sở lựa chọn những trường hợp phù hợp để hỗ trợ trong thời gian tới, đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Hoạt động khảo sát hoàn cảnh học sinh, khảo sát nhu cầu nhà ở được các cấp hội phối hợp đơn vị tài trợ triển khai chặt chẽ, đúng quy định.

Các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai cũng được đẩy mạnh trong dịp này. Từ nguồn kinh phí 2,95 tỷ đồng của Tổ chức Habitat for Humanity International (Hoa Kỳ), 145 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai sẽ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở và khoảng 300 người dân được tập huấn kỹ thuật sửa chữa nhà an toàn…

Dịp Tết Trung thu vừa qua, các cấp hội trên toàn tỉnh cũng tích cực vận động hàng trăm triệu đồng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với 40 suất học bổng, 15 chiếc xe đạp, 40 suất suất quà có tổng trị giá gần 55 triệu đồng đã được trao tặng, Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Hoành Sơn là một trong những đơn vị triển khai khá tốt nguồn lực hỗ trợ trẻ em nghèo trong dịp này.

Các cấp hội tích cực huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em nghèo trong dịp Tết Trung thu vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Hoành Sơn cho biết: “Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và các cấp hội đối với trẻ em, nhất là những em hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt thi đua cao điểm, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ nhà ở, mô hình sinh kế, tặng quà, đồng hành cùng các đối tượng yếu thế”.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, đợt thi đua cao điểm còn hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng để người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Tại xã Đức Quang - địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND xã, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam tổ chức chương trình “Chung tay vượt lũ”.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh kết nối nguồn lực trao tặng nhiều phần quà giá trị trong chương trình "Chung tay vượt lũ" được tổ chức tại xã Đức Quang.

Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã trao tặng 12 máy tính, 2 máy lọc nước cho trường học trên địa bàn và 24 xe đạp cho học sinh khó khăn, 2.000 túi đựng dụng cụ học tập với tổng trị giá hơn 240 triệu đồng. Cùng với đó, tổ chức hoạt động truyền thông, thực hành kỹ năng về nước sạch, vệ sinh và phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho học sinh, giáo viên…

Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết: “Chương trình không chỉ trao những phần quà thiết thực mà còn trang bị những kiến thức hữu ích, giúp trẻ em ở địa phương nâng cao khả năng tự bảo vệ trước thiên tai. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian tới”.

Hoạt động truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai là một trong những nội dung quan trọng được tập trung triển khai trong đợt thi đua cao điểm.

Hiến máu tình nguyện cũng là một trong những phần việc trọng tâm được các cấp hội lựa chọn triển khai trong đợt thi đua cao điểm. Từ đầu tháng 9 đến nay, đã tổ chức 3 đợt hiến máu với hơn 800 người tham gia, thu được hơn gần 680 đơn vị máu để kịp thời cung cấp cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng", 100% hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội xã, phường và đơn vị trực thuộc sẽ triển khai ít nhất một phần việc nhân đạo. Toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ 50 nhà nhân ái, 10 mô hình sinh kế, 25 địa chỉ nhân đạo, 300 học bổng cho học sinh nghèo; truyền thông về sơ cứu cộng đồng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho 800 người và vận động 800 người tham gia hiến máu…

Các công trình, phần việc trong đợt thi đua đang được cụ thể hóa từ những nhu cầu thiết thực của người dân, qua đó, góp phần đưa hoạt động nhân đạo đến đúng người, đúng lúc và tạo thêm điều kiện để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.