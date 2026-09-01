Đổi thay hạ tầng giao thông Hà Tĩnh nhìn từ những cây cầu lớn

(Baohatinh.vn) - Những cây cầu lớn vượt qua các con sông, thung lũng, địa hình đồi núi hiểm trở, không chỉ "xóa nhòa" sự chia cắt địa lý, mà còn là "nhịp cầu nối những bờ vui", mở đường cho thương mại, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.
Hiện nay, có 5 cây cầu bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gồm Bến Thủy 1, Bến Thủy 2, Yên Xuân, Cửa Hội, Hưng Đức, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế của 2 tỉnh. Trong ảnh: Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải của tỉnh Hà Tĩnh.
Hiện nay, cầu Bến Thủy 1 đã có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Cầu Hưng Đức có tổng chiều dài khoảng 4.015m, được xem là cây cầu dài nhất trong hệ thống cao tốc Bắc – Nam. Ở giai đoạn phân kỳ, cầu được thiết kế có quy mô dành cho 4 làn xe, có dải phân cách cứng ở giữa, vận tốc tối đa 90 km/h, với bề rộng cầu khoảng 17,5m, có 90 nhịp cầu, trong đó 76 nhịp super T và 14 nhịp đúc hẫng.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn ghi dấu ấn đậm nét bởi hệ thống cầu vượt sông, vượt địa hình hùng vĩ. Trong ảnh: Cầu Sơn Lộc nằm trên đoạn tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.
Từ những vùng đất thấp trũng đến các vùng bãi bồi ven sông, những cây cầu lớn vươn mình, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất núi Hồng - sông La. Trong ảnh: Cầu Hàm Nghi trên đoạn tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.
Cầu số 1 trên cao tốc Vũng Áng - Bùng là cây cầu cạn vượt thung lũng dài nhất qua tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài khoảng 942m, quy mô 22 nhịp dầm và các trụ cao lên tới 50m.
Trong hệ thống hạ tầng giao thông Hà Tĩnh, các cây cầu lớn nội tỉnh cũng ghi dấu ấn đậm nét trong công cuộc đổi mới. Nằm trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, cầu Cửa Nhượng có tổng chiều dài 1.368m. Cầu gồm 3 nhịp chính có kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng liên tục và 29 nhịp dầm dài 40m, mặt cầu rộng 14m.
Cầu Cửa Nhượng nối xã Thiên Cầm với xã Cẩm Trung, được khởi công xây dựng vào ngày 28/4/2010 và hoàn thành năm 2014. Hiện nay, cầu Cửa Nhượng được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, góp phần đảm bảo giao thông và tạo điểm nhấn cảnh quan cho du lịch biển Thiên Cầm.
Cũng nằm trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, cầu Cửa Sót bắc qua sông Hạ Hoàng, nối phường Trần Phú với xã Thạch Khê, có chiều dài 488m, rộng 12m, với tổng mức hơn 120 tỷ đồng. Tháng 10/2008, cầu được khởi công và hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2010.
Bên cạnh đó, việc quy hoạch và chuẩn bị triển khai dự án cầu Bến Thủy 3, dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 2.510 tỷ đồng, được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030, hứa hẹn tiếp tục giảm tải cho các trục hiện hữu, mở thêm dư địa phát triển đô thị hai bên bờ sông Lam, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng vùng đô thị ven biển Hà Tĩnh thành trung tâm kinh tế động lực.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ.
Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân 11 - 12%/năm giai đoạn 2026 – 2030; đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 18.000-20.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kế hoạch và cam kết tiến độ của các dự án phải bám sát nội dung, tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời bảo đảm tính cụ thể, khả thi và đủ cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.
Với 176 triệu USD tương đương trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.
Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng vào cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Việc ký kết Thoả thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa TP Hồ Chí Minh với Hà Tĩnh cùng một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ phát huy thế mạnh của từng tỉnh, thành; từ đó, tạo ra giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!