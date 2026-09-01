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Kinh tế

Đổi thay hạ tầng giao thông Hà Tĩnh nhìn từ những cây cầu lớn

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Những cây cầu lớn vượt qua các con sông, thung lũng, địa hình đồi núi hiểm trở, không chỉ "xóa nhòa" sự chia cắt địa lý, mà còn là "nhịp cầu nối những bờ vui", mở đường cho thương mại, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.

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Hiện nay, có 5 cây cầu bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gồm Bến Thủy 1, Bến Thủy 2, Yên Xuân, Cửa Hội, Hưng Đức, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế của 2 tỉnh. Trong ảnh: Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải của tỉnh Hà Tĩnh.
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Dự án xây dựng cầu Cửa Hội có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, chiều dài 5,271 km, trong đó, phần cầu chính dài 1,728 km, bề rộng cầu chính 18,5m, bề rộng cầu dẫn 16m. Điểm nhấn của cầu Cửa Hội là ở nhịp chính sử dụng kết cấu dây văng đúc hẫng cân bằng Extradosed - một trong những công nghệ thi công cầu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.
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Cầu Cửa Hội là công trình chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ khi được đưa vào khai thác (14/3/2021), cầu Cửa Hội góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua Nghệ An, Hà Tĩnh, tăng sức hấp dẫn và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của 2 tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.
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Cầu Bến Thủy 1 nằm trên tuyến quốc lộ 1, nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An). Cầu dài 630,5m, rộng 12m với 13 nhịp, được khởi công xây dựng năm 1986, đưa vào khai thác năm 1990.
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Hiện nay, cầu Bến Thủy 1 đã có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
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Sau cầu Bến Thủy 1, vào tháng 3/2010, dự án cầu Bến Thủy 2 được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng nhằm chia sẻ lưu lượng giao thông với cầu Bến Thủy 1. Cầu hoàn thành trong thời gian 30 tháng, đây là cây cầu thứ 2 nối đôi bờ sông Lam. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, có chiều dài 996m, bề rộng mặt cầu là 25m, đáp ứng 4 làn xe cơ giới lưu thông, vận tốc thiết kế của cầu là 80 km/h.
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Trong chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia, Hà Tĩnh tự hào là địa phương có tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua với hàng loạt công trình cầu trọng điểm. Những nhịp cầu vượt địa hình phức tạp không chỉ khẳng định năng lực thi công vượt bậc của ngành giao thông mà còn rút ngắn thời gian kết nối Hà Tĩnh với các trung tâm kinh tế lớn. Trong ảnh: Cầu Hưng Đức vượt sông Lam trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.
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Cầu Hưng Đức có tổng chiều dài khoảng 4.015m, được xem là cây cầu dài nhất trong hệ thống cao tốc Bắc – Nam. Ở giai đoạn phân kỳ, cầu được thiết kế có quy mô dành cho 4 làn xe, có dải phân cách cứng ở giữa, vận tốc tối đa 90 km/h, với bề rộng cầu khoảng 17,5m, có 90 nhịp cầu, trong đó 76 nhịp super T và 14 nhịp đúc hẫng.
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Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn ghi dấu ấn đậm nét bởi hệ thống cầu vượt sông, vượt địa hình hùng vĩ. Trong ảnh: Cầu Sơn Lộc nằm trên đoạn tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.
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Từ những vùng đất thấp trũng đến các vùng bãi bồi ven sông, những cây cầu lớn vươn mình, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất núi Hồng - sông La. Trong ảnh: Cầu Hàm Nghi trên đoạn tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.
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Tuyến cao tốc Bắc - Nam băng qua những vùng địa hình phức tạp của khu vực Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Tại đây, hệ thống cầu vượt địa hình thung lũng, lòng hồ đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật phức tạp để vừa đảm bảo tiến độ, vừa bảo vệ tối đa hệ sinh thái môi trường xung quanh. Trong ảnh: Cầu số 1 trên đoạn tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng ở xã Kỳ Hoa.
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Cầu số 1 trên cao tốc Vũng Áng - Bùng là cây cầu cạn vượt thung lũng dài nhất qua tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài khoảng 942m, quy mô 22 nhịp dầm và các trụ cao lên tới 50m.
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Cũng nằm trên đoạn tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, cầu số 2 và cầu số 3 đi ven hồ chứa nước Kim Sơn có dung tích 17,5 triệu m3 ở xã Kỳ Hoa. Băng qua vùng lòng hồ mênh mông, hình ảnh những cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực vươn cao giữa màu xanh của núi rừng tạo nên một bức tranh hùng vĩ.
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Trong hệ thống hạ tầng giao thông Hà Tĩnh, các cây cầu lớn nội tỉnh cũng ghi dấu ấn đậm nét trong công cuộc đổi mới. Nằm trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, cầu Cửa Nhượng có tổng chiều dài 1.368m. Cầu gồm 3 nhịp chính có kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng liên tục và 29 nhịp dầm dài 40m, mặt cầu rộng 14m.
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Cầu Cửa Nhượng nối xã Thiên Cầm với xã Cẩm Trung, được khởi công xây dựng vào ngày 28/4/2010 và hoàn thành năm 2014. Hiện nay, cầu Cửa Nhượng được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, góp phần đảm bảo giao thông và tạo điểm nhấn cảnh quan cho du lịch biển Thiên Cầm.
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Cũng nằm trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, cầu Cửa Sót bắc qua sông Hạ Hoàng, nối phường Trần Phú với xã Thạch Khê, có chiều dài 488m, rộng 12m, với tổng mức hơn 120 tỷ đồng. Tháng 10/2008, cầu được khởi công và hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2010.
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Cầu Cửa Sót không chỉ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông mà còn góp phần thay đổi những vùng quê bãi ngang ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế.
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Cầu Thọ Tường bắc qua sông La có chiều dài 300m, rộng 9m, đường kết nối 2 đầu cầu dài gần 3,7km, với tổng kinh phí đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Cầu được xây dựng không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều thế hệ người dân vùng Đức Thọ mà còn kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.
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Bên cạnh đó, việc quy hoạch và chuẩn bị triển khai dự án cầu Bến Thủy 3, dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 2.510 tỷ đồng, được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030, hứa hẹn tiếp tục giảm tải cho các trục hiện hữu, mở thêm dư địa phát triển đô thị hai bên bờ sông Lam, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng vùng đô thị ven biển Hà Tĩnh thành trung tâm kinh tế động lực.
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Cầu Bến Thủy 3 được kỳ vọng trở thành nhịp nối giữa phường Trường Vinh năng động với miền quê Đan Hải giàu truyền thống văn hóa, giữa trung tâm phát triển kinh tế với những không gian văn hóa đặc sắc bên dòng Lam. Đây không chỉ là sự kết nối về giao thông mà còn là sự kết nối về văn hóa, du lịch và di sản.
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Sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông Hà Tĩnh, trong đó các cây cầu lớn đóng vai trò hạt nhân, đã và đang tạo ra đòn bẩy mạnh mẽ thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đây chính là tiền đề vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

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