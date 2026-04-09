Thành Sen tập trung xây dựng các mô hình tăng trưởng mới

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu

Quý I/2026, thu ngân sách toàn phường Thành Sen đạt hơn 145 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch HĐND tỉnh giao và 18% kế hoạch HĐND phường giao (năm 2026). Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 51.768 triệu đồng; thu từ thuế, phí đạt 93.685 triệu đồng. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của địa phương trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động từ biến động thị trường và tình hình thế giới.

Phường Thành Sen trong diện mạo của một đô thị đang phát triển nhanh.

Tuy nhiên, các con số cũng phản ánh rõ những vấn đề nội tại. Tỷ lệ đạt so với kế hoạch chưa được mong đợi, nguồn thu từ sử dụng đất vốn chiếm tỷ trọng lớn sụt giảm mạnh so với trước. Trong khi đó, khu vực thương mại - dịch vụ giữ vai trò động lực tăng trưởng, hoạt động khá sôi động nhưng chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, giá trị gia tăng chưa cao, chưa tạo được sức bật rõ nét cho nền kinh tế địa phương. Nguyên nhân được xác định là do những tháng đầu năm, thị trường bất động sản trầm lắng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu. Bên cạnh đó, phần lớn hoạt động kinh doanh trên địa bàn còn nhỏ lẻ, sức chống chịu trước biến động thị trường hạn chế, chưa thực sự tạo nguồn thu bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị, UBND phường Thành Sen cho biết: “Trong quý II, phòng sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND phường tập trung xây dựng các mô hình tăng trưởng mới, lấy thương mại - dịch vụ làm trụ cột, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiện đại. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn về đổi mới mô hình quản lý, kinh doanh chợ; cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, phường sẽ triển khai một số quy hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu ngân sách”.

Các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong kế hoạch tăng tốc tăng trưởng từ quý II, phường Thành Sen cũng tập trung thêm các giải pháp như: xử lý tình trạng nợ đọng thuế; khai thác các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ nhằm đảm bảo chi thường xuyên và chi phát triển của địa phương. Phát huy lợi thế vị trí trung tâm, địa phương chủ động huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng, thúc đẩy các hoạt động thương mại - dịch vụ.

Cùng với đó, công tác quy hoạch được đặc biệt chú trọng. Phường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy hoạch hiện có, trên cơ sở đó triển khai lập mới, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phường cũng sẽ tăng cường phối hợp với các nhà đầu tư, đẩy mạnh công tác xúc tiến, hướng dẫn thủ tục và kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ dự án, định hình không gian đô thị văn minh, hiện đại

Từ đầu năm đến nay, phường Thành Sen cũng triển khai khởi công 5 công trình đầu tư nâng cấp xây dựng hạ tầng đô thị.

Hiện nay, phường Thành Sen đang thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) 39 dự án, trong đó có một số dự án trọng điểm, động lực của tỉnh như: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông; Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ); Đường Lê Duẩn kéo dài từ đường Nguyễn Xí đến quốc lộ 1; Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh… Từ đầu năm đến nay, phường cũng triển khai khởi công 5 công trình đầu tư nâng cấp xây dựng hạ tầng đô thị; 22 công trình, dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đây là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế - xã hội phường trung tâm trong quý I/2026; từng bước hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng thu hút đầu tư trên địa bàn.

Theo đánh giá, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB các dự án được địa phương chỉ đạo quyết liệt, triển khai đúng kế hoạch và quy định hiện hành. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo GPMB phường duy trì giao ban hằng tháng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các dự án trên địa bàn.

Dự án Nâng cấp tiểu công viên hạ tầng KDC tổ dân phố 8 đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 tới.

Ông Võ Văn Kiên - Phụ trách kỹ thuật Dự án Nâng cấp tiểu công viên hạ tầng KDC tổ dân phố 8, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Khánh Ngọc cho biết: “Chúng tôi nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công. Từ giữa tháng 3 đến nay, công ty đã huy động tối đa nhân công, máy móc thi công nền, lát gạch block hành lang đi bộ để sớm bắt tay vào thi công các hạng mục chính của công viên, phấn đấu đến cuối tháng 5 sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao kiến trúc, cảnh quan phường Thành Sen hiện đại”.

﻿ Phường Thành Sen ra quân xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Song hành với đầu tư nâng cấp hạ tầng đồng bộ, công tác quản lý trật tự đô thị được xem là “lõi” của xây dựng đô thị văn minh. Phường tiếp tục ra quân đồng loạt, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; xử lý tình trạng treo, đặt biển quảng cáo không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Đồng thời, duy trì thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng tái lấn chiếm tại các tuyến, khu vực trọng điểm như: đường Hà Tôn Mục, cầu Sở Rượu, đường 26-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Tại các tổ dân phố, phong trào vệ sinh môi trường, chăm sóc các khu tiểu công viên, khu dân cư, trồng cây xanh ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhiều khu dân cư đã chủ động chỉnh trang cảnh quan, bố trí lại các điểm sinh hoạt cộng đồng, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường, tạo diện mạo khang trang, góp phần nâng cao chất lượng đô thị.