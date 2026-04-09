Hà Tĩnh thành lập 3 tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư

(Baohatinh.vn) - 3 tổ công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh do 3 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng sẽ theo dõi, xử lý nhằm xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
Đồng chí Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnhvừa ký ban hành Quyết định số 833/QĐ-BCĐ về việc thành lậpcác tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.
Ba tổ công tác được phân côngtheo dõi, xử lýtheo từng lĩnh vực. Đây được xem là bước đi cụ thể của Hà Tĩnh nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành và hỗ trợ nhà đầu tư.
Theo đó, tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà làm Tổ trưởng; theo dõi, xử lý các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn…
Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành làm Tổ trưởng; theo dõi, xử lý các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: nông nghiệp, thủy lợi, khoáng sản, thương mại và dịch vụ.
Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt làm Tổ trưởng; theo dõi, xử lý các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.
Mỗi tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương nơi có dự án, nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai.
Các tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức xúc tiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực phụ trách; chủ động nghiên cứu, đề xuất danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư; tham gia làm việc, cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, các tổ công tác triển khai theo dõi, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư (bao gồm dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; chủ trì tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án (trừ nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đất đai); chỉ đạo xây dựng lộ trình, đường găng tiến độ thực hiện đối với từng dự án; kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền...
