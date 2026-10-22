Nuôi hươu sao - hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở xã Đức Đồng

Từng bước tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Đức Đồng đã mạnh dạn đầu tư nuôi hươu sao. Với ưu điểm nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, chi phí chăm sóc phù hợp, giá trị kinh tế cao, hươu đang trở thành vật nuôi được nhiều hộ lựa chọn.

Gia đình ông Trần Ngọc Quý ở thôn Tân Hương là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình nuôi hươu tại địa phương. Sau hơn 3 năm gắn bó với nghề nuôi hươu, ông Quý đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua con giống.

Những năm gần đây, nuôi hươu là nghề thu nhập chính của gia đình ông Trần Ngọc Quý.

Đến nay, đàn hươu của gia đình ông Quý có 10 con, mang lại nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Kết quả này không chỉ giúp gia đình cải thiện đời sống mà còn củng cố niềm tin vào hướng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Theo ông Quý, một trong những lợi thế của nuôi hươu sao là khả năng thích nghi với nhiều điều kiện chăn nuôi, nguồn thức ăn tương đối sẵn có, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương. Bên cạnh đó, sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền giúp các hộ tự tin trong quyết định đầu tư. "Thời gian tới, tôi dự định mở rộng quy mô đàn hươu, đồng thời chú trọng chăm sóc, phòng bệnh để nâng cao hiệu quả kinh tế” - ông Trần Ngọc Quý chia sẻ.

Nhờ chăm sóc cẩn thận, đàn hươu của ông Quý phát triển khoẻ mạnh.

Với hiệu quả đã được khẳng định, nuôi hươu sao đang dần tạo được lan tỏa trong cộng đồng nơi đây. Không chỉ những hộ đã có kinh nghiệm, nhiều gia đình ở Tân Hương bắt đầu tìm hiểu, tính toán khả năng đầu tư để lựa chọn nuôi hươu.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phong (thôn Tân Hương) là một trong những hộ mới tham gia mô hình. Sau khi tìm hiểu thực tế và được chính quyền địa phương động viên, gia đình bà quyết định đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, với quy mô thiết kế phục vụ chăn nuôi 20 con hươu. Hiện, gia đình đã bắt đầu thả nuôi 8 con đầu tiên, trong đó, một số con đã cho nhung lứa đầu.

Nuôi hươu, người chăn nuôi tận dụng được nguồn thức ăn dồi dào từ vườn rừng.

Bà Nguyễn Thị Phong cho biết: “Trước khi đầu tư, gia đình đã tìm hiểu về đặc điểm của con hươu, cách chăm sóc và hiệu quả kinh tế ở vùng Hương Sơn và cả những hộ trong xã. Được địa phương động viên, hướng dẫn, gia đình mạnh dạn xây dựng chuồng trại và đưa hươu về nuôi. Đây là mô hình mới nên chúng tôi sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, chú trọng kỹ thuật chăm sóc, từng bước phát triển đàn để tạo nguồn thu ổn định”.

Gia đình bà Phong đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố.

Nhận thấy hiệu quả bước đầu từ những mô hình tiên phong, cấp ủy, chính quyền xã Đức Đồng đã quan tâm định hướng phát triển đàn hươu để nâng cao thu nhập cho người dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, địa phương chú trọng khuyến khích các hộ tìm hiểu kỹ điều kiện chăn nuôi trước khi đầu tư; phát huy vai trò của các hộ có kinh nghiệm trong chia sẻ kiến thức; quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức sản xuất phù hợp và hướng đến liên kết tiêu thụ sản phẩm... Nhờ đó, toàn xã Đức Đồng đã có trên 20 mô hình nuôi hươu, với tổng doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Xã Đức Đồng có diện tích rộng, địa hình đa dạng, thuận lợi để phát triển chăn nuôi, đặc biệt là nuôi hươu.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Đồng cho biết: “Nuôi hươu sao là hướng phát triển có nhiều triển vọng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng tận dụng nguồn thức ăn trên địa bàn. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tìm hiểu, lựa chọn mô hình phù hợp; khuyến khích các hộ chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chăn nuôi và chú trọng liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Đồng Nguyễn Quốc Huy, để mô hình phát triển ổn định và bền vững, người chăn nuôi cần tính toán kỹ khả năng tài chính, lựa chọn quy mô phù hợp, chú trọng kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh.

Nghề nuôi hươu sao đang từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại xã Đức Đồng.

Từ những kết quả trong nuôi hươu, xã Đức Đồng có thêm cơ sở để tiếp tục khai thác tiềm năng của địa phương và phát huy vai trò chủ động của người dân trong phát triển sản xuất. Với sự đồng hành của chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức hội và quyết tâm vươn lên của từng hộ gia đình, nuôi hươu sao hứa hẹn tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã.