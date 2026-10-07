Phụ nữ Sơn Giang nâng cao thu nhập từ những mô hình kinh tế

Nhằm giúp hội viên thay đổi tư duy sản xuất, tháng 11/2025, Hội LHPN xã Sơn Giang đã đồng hành, hỗ trợ gia đình chị Hồ Thị Đào (thôn Đông Hà) chuyển một phần diện tích trồng ngô, lạc sang trồng 1 sào sâm Bố Chính.

Đến tháng 7/2026, mô hình cho thu hoạch khoảng 1 tạ củ, với giá bán khoảng 150 nghìn đồng/kg đã mang lại nguồn thu bước đầu cho gia đình. Đồng thời, kết quả này đã mở thêm hướng phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Từ kết quả vụ đầu tiên, chị Đào dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích sâm Bố Chính lên 2 sào trong vụ tới.

Năm đầu tiên trồng sâm Bố Chính đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cho gia đình chị Đào (bên phải ảnh). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hồ Thị Đào cho biết: “Qua vụ đầu tiên, tôi thấy cây sâm Bố Chính phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình, hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số cây trồng truyền thống như ngô, lạc. Đầu ra của sâm cũng khá thuận lợi nên gia đình yên tâm hơn trong sản xuất. Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục mở rộng diện tích, đồng thời học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc để cây sinh trưởng tốt, nâng cao năng suất, từ đó từng bước phát triển kinh tế gia đình, có nguồn thu ổn định để cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”.

Còn chị Võ Thị Ngân (thôn Bảo Thượng) lại phát triển kinh tế từ mô hình nuôi lợn rừng F1. Hiện gia đình chị có hơn 50 con lợn, chủ yếu phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Đàn lợn được nuôi trong khu chuồng rộng hơn 300m², bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ. Thức ăn chủ yếu là những nguyên liệu sẵn có như rau, cỏ, chuối nên chi phí chăn nuôi được tiết giảm.

Chị Ngân xác định việc nuôi lợn rừng F1 là hướng phát triển kinh tế lâu dài. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Ngân, việc nuôi lợn rừng F1 xuất phát từ mong muốn tìm một hướng chăn nuôi phù hợp hơn với điều kiện gia đình. Giống lợn này có sức đề kháng tốt, thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Chị Võ Thị Ngân chia sẻ: “Nuôi lợn rừng F1 giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định, nhất là vào dịp cuối năm khi nhu cầu thị trường tăng. Tôi xác định đây là hướng phát triển kinh tế lâu dài nên sẽ tiếp tục duy trì đàn, chủ động chăm sóc và gây giống để nâng quy mô, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và hướng đến làm giàu từ chăn nuôi”.

﻿ Nhờ có thêm sinh kế từ việc nuôi hươu, cuộc sống của bà Bình từng bước được cải thiện.



Việc hỗ trợ tư liệu sản xuất phù hợp đang tạo thêm điều kiện để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn chủ động phát triển kinh tế. Từ một hộ nghèo không có tư liệu sản xuất, bà Lê Thị Bình (thôn Bảo Thượng) được UBND xã hỗ trợ 2 con hươu giống vào năm 2025. Dù năm nay đã 72 tuổi lại sống một mình nhưng bà vẫn cố gắng duy trì chăm sóc đàn hươu. Giữa năm 2026, hươu đực đã cho nhung, mang lại nguồn thu bước đầu. Có thêm sinh kế, cuộc sống của bà từng bước được cải thiện và hiện đã vươn lên thuộc diện hộ cận nghèo.

Niềm vui của bà Lê Thị Bình khi 2 con hươu phát triển tốt, bắt đầu cho thu nhập.

Bà Lê Thị Bình bày tỏ: “Trước đây tôi không có điều kiện làm ăn nên cuộc sống khó khăn. Từ khi có đàn hươu, tôi có thêm việc để làm và có cơ hội tạo thu nhập. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn hươu thật tốt, nếu đàn phát triển thuận lợi thì tiếp tục nhân đàn để có nguồn thu ổn định hơn”.

Từ những mô hình cụ thể, Hội LHPN xã Sơn Giang đang tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Bên cạnh vận động hội viên chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất, tổ chức hội còn hỗ trợ giống, kết nối các nguồn lực để giúp phụ nữ khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai, lao động, từng bước nâng cao thu nhập. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã Sơn Giang đã hỗ trợ 8 mô hình sinh kế với tổng nguồn lực hơn 35 triệu đồng. Qua triển khai, nhiều mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, giúp hội viên cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và có điều kiện phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần để xã Sơn Giang giảm 27 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo trong năm 2026.

Các mô hình sinh kế được trao đã góp phần giúp phụ nữ xã Sơn Giang từng bước thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Huyền – Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Giang cho biết: “Thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tế của từng hội viên, ưu tiên hỗ trợ những phụ nữ còn khó khăn xây dựng sinh kế phù hợp. Bên cạnh hỗ trợ ban đầu, hội sẽ chú trọng hướng dẫn kỹ thuật, đồng hành trong quá trình sản xuất và khuyến khích các mô hình có hiệu quả phát triển theo hướng ổn định, qua đó giúp hội viên từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững".