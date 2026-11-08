Tiếp nhận 261 đơn vị máu từ ngày hội hiến máu tình nguyện

Hà Tĩnh triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông 07/11/2026 05:18 UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng nguyên tắc, lộ trình, tiến độ, danh mục và số lượng sách giáo khoa; quản lý, sử dụng sách theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ.

Ra mắt mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở xã Đông Kinh 06/11/2026 16:49 Mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” tại thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) gồm 3 thành tố: CLB gia đình phát triển bền vững; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cập nhật kỹ thuật MRI, CT hiện đại 06/11/2026 16:37 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cùng LinkRad và GE HealthCare cập nhật kỹ thuật MRI, CT và chẩn đoán ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học 06/11/2026 14:30 Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định những nội dung mới trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đề cao tính tự nguyện và bảo đảm quyền lợi người học. Tại Hà Tĩnh, ngành giáo dục đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng từ 2027 06/11/2026 14:24 Hạn mức Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nâng lên 8 triệu đồng mỗi tháng, từ đầu năm sau.

Dạy nghề theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp 06/11/2026 14:07 Trước yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh đang chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, tăng cường liên kết với doanh nghiệp.

“Cơn sốt” học tiếp thị liên kết: Học nhanh, làm giàu có dễ? 06/11/2026 13:40 Theo những người đang làm tiếp thị liên kết (affiliate) ở Hà Tĩnh, để theo đuổi công việc này lâu dài, người tham gia cần chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng và kiên trì thực hành, thay vì chỉ trông chờ vào những khóa đào tạo ngắn hạn.

Những vị trí trong ngành xây dựng phải định kỳ chuyển đổi công tác 06/11/2026 12:23 Công chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn… phải định kỳ chuyển đổi công tác theo quy định của Bộ Xây dựng.

Đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số trong ngành giáo dục 06/11/2026 12:10 Hà Tĩnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành; thực hiện số hóa trên 1 triệu văn bằng, chứng chỉ; tỷ lệ phát hành học bạ số năm học 2025 - 2026 đạt 99.98%.

Chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường số 06/11/2026 09:55 Những hoạt động thiết thực tại lễ phát động góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng tại Hà Tĩnh.

Phối hợp liên ngành, tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động 06/11/2026 08:00 Từ tỉnh đến cơ sở, ngành BHXH và Viện KSND ở Hà Tĩnh đã tăng cường phối hợp, chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

12 vị trí công chức tài chính phải định kỳ chuyển đổi công tác 06/11/2026 05:39 Từ ngày 15/12, công chức làm việc tại một số vị trí thuộc lĩnh vực tài chính như kế toán, mua sắm công, thẩm định dự án… phải thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác theo quy định của Bộ Tài chính.

Những người trẻ Nga và tình yêu với Hà Tĩnh 06/11/2026 05:15 Từ những miền quê khác nhau của nước Nga, anh Evgenii Puchinin và chị Ralina Valiulina đến Hà Tĩnh với những lựa chọn riêng. Thế nhưng, họ cùng tìm thấy ở mảnh đất này sự thân thiện của con người, vẻ đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam - Nga được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và những tấm huy chương quốc tế danh giá 05/11/2026 13:41 Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới với 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.

Nâng cao năng lực xét nghiệm và truyền máu an toàn trong điều trị 05/11/2026 11:52 50 học viên là cán bộ y tế tại Hà Tĩnh được hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2022 trong sàng lọc máu; quản lý, xử trí các phản ứng bất lợi trong truyền máu.

2 thanh niên quê Hà Tĩnh góp sức kiến tạo hệ sinh thái tự học số GENDEMY 05/11/2026 11:22 Từ một nghiên cứu thực nghiệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Phùng Trần Gia Bảo và Trần Tuấn Anh (quê Hà Tĩnh) cùng nhóm cộng sự đã phát triển GENDEMY – nền tảng hỗ trợ tự học ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tập huấn cập nhật dữ liệu người có công cho công chức cấp xã 05/11/2026 09:43 Sở Nội vụ Hà Tĩnh đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu người có công, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công.

Hà Tĩnh: Chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng hơn 46% 05/11/2026 09:35 Sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn, cùng việc mở rộng sản xuất tại nhiều doanh nghiệp đang tạo “cú hích” cho thị trường lao động công nghiệp Hà Tĩnh. 10 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 46,04% so với cùng kỳ năm trước.

Học sinh Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần phòng chống bạo lực học đường 05/11/2026 08:02 Để ngăn ngừa bạo lưc học đường, các trường học Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Chi tiết mức thu tối đa các dịch vụ trong trường công lập ở Hà Tĩnh 05/11/2026 06:19 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở giáo dục thu theo thời gian học sinh thực tế sử dụng dịch vụ, trong phạm vi khung thời gian năm học; công khai mức thu, nội dung chi và mức chi.

Hà Tĩnh chủ động ngăn nguy cơ Ebola xâm nhập qua cửa khẩu, cảng biển 05/11/2026 05:10 Trước nguy cơ dịch Ebola xâm nhập qua hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh quốc tế, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng biển; củng cố năng lực giám sát, chuẩn bị các phương án ứng phó, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp 04/11/2026 19:30 Nhân dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 truyện ngắn “Chiếc ghế cuối lớp” của tác giả Phan Linh Châu thể hiện tình yêu thương học trò thật đặc biệt của người cô giáo trẻ.

Lưu học sinh Lào trên hành trình hòa nhập và trưởng thành 04/11/2026 15:40 Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh đang dần tự tin hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

4 tỉnh, thành xét học bạ vào lớp 10 năm 2027 04/11/2026 14:16 Bốn địa phương đầu tiên công bố phương án tuyển sinh lớp 10 công lập, chủ yếu xét tuyển bằng học bạ, chỉ số ít trường tổ chức thi tuyển.

Lấy người dân làm trung tâm trong sắp xếp hệ thống y tế Hà Tĩnh 04/11/2026 14:00 Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức khẳng định, việc sắp xếp lại các cơ sở y tế không chỉ hướng đến tinh gọn đầu mối mà còn nhằm cơ cấu lại nguồn lực, hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

[Infographic] Quy định mức lương tối thiểu từ 1/1/2027 theo Nghị định 399 04/11/2026 12:13 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, áp dụng từ ngày 1/1/2027 để thay thế quy định hiện hành.

Sau những "ngã rẽ" cuộc đời 04/11/2026 09:25 Trước những ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đang nỗ lực vượt qua biến cố, tìm kiếm sinh kế và gây dựng lại cuộc sống bằng chính khả năng của mình.

Hơn 10.800 cơ hội việc làm tại Hà Tĩnh trong tháng 11 04/11/2026 05:05 Trong tháng 11/2026, 141 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đăng ký tuyển dụng 10.850 lao động, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, cơ khí và may mặc.

Chính thức tăng lương tối thiểu từ 1/1/2027, mức cao nhất 5,7 triệu đồng 03/11/2026 16:20 Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu tăng 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Theo đó, vùng lương cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng thấp nhất 4,04 triệu đồng/tháng.