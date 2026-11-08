Tiếp nhận 261 đơn vị máu từ ngày hội hiến máu tình nguyện

(Baohatinh.vn) - Ngày hội hiến máu tại xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.
Sáng 8/11, tại xã Hương Khê, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các xã Hương Khê, Hương Xuân, Hương Đô, Phúc Trạch phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.
Ngày hội hiến máu tình nguyện đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.
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