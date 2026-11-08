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Xã hội

Tiếp nhận 261 đơn vị máu từ ngày hội hiến máu tình nguyện

Hải Đàn - Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Ngày hội hiến máu tại xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.

Sáng 8/11, tại xã Hương Khê, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các xã Hương Khê, Hương Xuân, Hương Đô, Phúc Trạch phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

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Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
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Khoảng 350 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và người dân tham gia ngày hội.
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Tất cả các khâu từ đón tiếp, khám sàng lọc đến lấy máu đều được các y, bác sĩ Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia.
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Kết quả, chương trình đã tiếp nhận 261 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.
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Ngày hội hiến máu tình nguyện đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.
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Đây cũng là dịp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên và ý nghĩa.

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Tags:

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Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

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