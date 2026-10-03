Ngày hội tình nguyện Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp nhận 130 đơn vị máu

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh mẹ già nuôi hai con bạo bệnh 18/09/2026 05:05 Ở tuổi 65, một mình bà Trương Thị Bình ở thôn Đông Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) gồng gánh nuôi hai người con gái bị bệnh tâm thần và tim bẩm sinh.

Nghị lực của chàng trai chạy thận ở Hà Tĩnh 14/09/2026 15:43 Đối mặt với căn bệnh suy thận khi mới ngoài 20, anh Trần Đình Thể, ở xã Gia Hanh, Hà Tĩnh vẫn nỗ lực từng ngày với mục tiêu tích góp 1 tỷ ghép thận.

Thu về 250 đơn vị máu từ ngày hội “Giọt hồng yêu thương” 12/09/2026 10:25 Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” tại xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được tổ chức an toàn, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trao 40 suất học bổng cho trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn 12/09/2026 10:19 40 em học sinh là trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh đã được nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trao 270 suất quà cho bệnh nhi nhân dịp năm học mới 11/09/2026 12:26 Quỹ Mái ấm Hạnh phúc phối hợp trao quà cho bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh nhằm động viên các em sớm vượt qua bệnh tật, nhanh chóng trở lại trường.

Sun Life Việt Nam hỗ trợ học sinh vùng lũ Đức Quang hơn 234 triệu đồng 08/09/2026 11:22 Hơn 234 triệu đồng từ chương trình “Chung tay vượt lũ” đã được trao cho học sinh Trường TH&THCS Đức Quang (Hà Tĩnh) nhằm hỗ trợ các em trong năm học mới 2026 - 2027.

Phụ nữ Hà Tĩnh huy động hơn 1 tỷ đồng tiếp sức học sinh đến trường 06/09/2026 06:04 Thông qua sự vận động của các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh, những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Trao mô hình sinh kế cho 24 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Lộc Hà 05/09/2026 13:08 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa trao 24 mô hình sinh kế gà giống giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Vòng tay nhân ái: Mẹ mắc 2 bệnh ung thư và nỗi lo dang dở tương lai con trẻ 03/09/2026 14:47 Vợ mắc ung thư giai đoạn cuối, chồng hỏng một mắt, sức khỏe yếu, hai con còn tuổi ăn học - gia đình nghèo ở xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh đang rất cần sự sẻ chia.

Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tặng quà cho các em học sinh, gia đình khó khăn Hà Tĩnh 30/08/2026 15:19 Trong 2 ngày 29 - 30/8, Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tổ chức chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường”, trao quà cho các em học sinh và gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT khởi công ngôi nhà nhân ái thứ 50 29/08/2026 14:29 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Duệ.

Trao sổ tiết kiệm 700 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh 28/08/2026 11:49 Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.

Ra mắt Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ 27/08/2026 14:24 Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...

Công đoàn Hà Tĩnh đồng hành cùng con em đoàn viên hoàn cảnh khó khăn 27/08/2026 10:31 Trước thềm năm học mới, chương trình “Đỡ đầu con đoàn viên mồ côi hoàn cảnh khó khăn” do Công đoàn Hà Tĩnh triển khai đang tiếp thêm động lực cho những học sinh nghèo đến trường.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao hơn 223 triệu đồng cho 3 hoàn cảnh khó khăn 22/08/2026 19:12 Qua sự lan tỏa của chương trình “Vòng tay nhân ái”, 3 hoàn cảnh khó khăn tại các xã Đông Kinh, Đồng Lộc và Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ số tiền hơn 223 triệu đồng.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình ở Trường Lưu 21/08/2026 08:17 Phong trào hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm niềm tin, động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Vòng tay nhân ái: Xót xa hai mảnh đời khiếm khuyết chắt chiu hy vọng cho các con 20/08/2026 16:28 Mang di chứng chất độc da cam, anh Hoàng Minh Thắng (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) cùng người vợ thiểu năng trí tuệ chật vật nuôi hai con nhỏ, chỉ mong có một mái nhà để các con yên tâm đến trường.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho trẻ mồ côi Hà Tĩnh trước thềm năm học mới 20/08/2026 11:05 Tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, sự tận tụy của các cô cùng sự đồng hành của cộng đồng đang vun đắp yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.

Khởi công xây dựng nhà ở cho người có công, hoàn cảnh khó khăn 15/08/2026 10:25 Những ngôi nhà kiên cố được hỗ trợ xây dựng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với người có công và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Trao 45 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở xã Can Lộc 14/08/2026 17:19 Những suất học bổng trao tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh) góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực trong cuộc sống.