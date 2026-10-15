Ngư dân Hà Tĩnh được cứu sống sau 2 ngày trôi dạt trên biển

Sau gần 2 ngày trôi dạt trên biển với chiếc thuyền thúng, một ngư dân Hà Tĩnh đã được tàu cá ở Quảng Trị phát hiện, cứu sống.
Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị trực thuộc đã tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ 1 ngư dân gặp nạn trên biển.
Khoảng 5h30 ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận tin báo từ ông Nguyễn Xuân Thắng (56 tuổi, trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) - chủ tàu cá QB: 22313-TS, về việc phát hiện, cứu vớt một ngư dân đang trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5-6 hải lý.
Nạn nhân là ông Nguyễn Tiến Châu (56 tuổi, trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh).
Trước đó, khoảng 15h ngày 13/10, ông Châu sử dụng thuyền thúng để câu mực từ tàu cá HT-30421-TS tại tọa độ 18°33'52''N - 106°34'54''E, thì bị sóng đánh trôi dạt, mất tích.
Đến khoảng 5h ngày 15/10, sau gần 2 ngày lênh đênh trên biển, ông Châu được tàu cá QB 22313-TS cùng hai thuyền viên phát hiện, cứu vớt.
Sau khi tàu cập bến, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử 5 cán bộ, chiến sĩ và quân y tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho ngư dân.
Qua thăm khám, sức khỏe ông Châu cơ bản ổn định. Đến 9h30 cùng ngày, người thân đã đến đón ông Châu về nhà.
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