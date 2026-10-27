Chủ động ứng phó với mưa lớn ở Hà Tĩnh

Dự báo từ chiều tối ngày 27 đến ngày 28/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo từ chiều tối ngày 27/10 đến ngày 28/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 120mm; từ đêm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 ở khu vực tỉnh Hà Tĩnh dự báo phổ biến 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng, tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các vị trí khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.