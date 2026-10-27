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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/10: Có mưa rào, ngày có nắng gián đoạn

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/10: Có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây, có nắng gián đoạn; nhiệt độ từ 23 - 32 độ.

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