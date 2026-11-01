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Hỗ trợ 2 du khách Slovakia tìm lại điện thoại đánh rơi

Ánh Dương
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(Baohatinh.vn) - 2 du khách quốc tịch Slovakia, trong quá trình di chuyển tại khu vực Trung tâm thương mại Tây Sơn (cũ) nay là xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), do sơ suất đã làm rơi 1 chiếc điện thoại iPhone.

Ngày 31/10, Công an xã Hương Sơn, Hà Tĩnh tiếp nhận, hỗ trợ xác minh và phối hợp với Công an xã Sơn Kim 2, Hà Tĩnh kịp thời trao trả tài sản thất lạc cho 2 du khách mang quốc tịch Slovakia.

Trước đó, vào khoảng 13h00 ngày 30/10, anh Bajcura Marek (SN 2002) và anh Vilga Erik (SN 1996), quốc tịch Slovakia, trong quá trình di chuyển tại khu vực Trung tâm thương mại Tây Sơn (cũ) nay là xã Sơn Tây, do sơ suất đã làm rơi 1 chiếc điện thoại iPhone.

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Anh Cù Mạnh Tuấn trao trả lại chiếc điện thoại cho 2 du khách Slovakia

Sáng 31/10, hai du khách quốc tế đã đến trụ sở Công an xã Hương Sơn trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Sơn phối hợp cùng Công an xã Sơn Kim 2 tích cực lan toả, nhờ sự phối hợp tìm kiếm trên không gian mạng.

Sau khi biết được thông tin, anh Cù Mạnh Tuấn (trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2) – người nhặt được chiếc điện thoại đã phối hợp với hai đơn vị trao trả lại tài sản tận tay cho người bị mất.

Nhận lại tài sản, 2 du khách rất vui mừng, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an xã Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 2 cùng nghĩa cử cao đẹp của anh Cù Mạnh Tuấn.

Tags:

#du khách Slovakia #Công an Hà Tĩnh #xã Hương Sơn #xã Sơn Kim 2 #điện thoại iPhone

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