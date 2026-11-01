Hỗ trợ 2 du khách Slovakia tìm lại điện thoại đánh rơi

(Baohatinh.vn) - 2 du khách quốc tịch Slovakia, trong quá trình di chuyển tại khu vực Trung tâm thương mại Tây Sơn (cũ) nay là xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), do sơ suất đã làm rơi 1 chiếc điện thoại iPhone.
Ngày 31/10, Công an xã Hương Sơn, Hà Tĩnh tiếp nhận, hỗ trợ xác minh và phối hợp với Công an xã Sơn Kim 2, Hà Tĩnh kịp thời trao trả tài sản thất lạc cho 2 du khách mang quốc tịch Slovakia.
Trước đó, vào khoảng 13h00 ngày 30/10, anh Bajcura Marek (SN 2002) và anh Vilga Erik (SN 1996), quốc tịch Slovakia, trong quá trình di chuyển tại khu vực Trung tâm thương mại Tây Sơn (cũ) nay là xã Sơn Tây, do sơ suất đã làm rơi 1 chiếc điện thoại iPhone.
Sáng 31/10, hai du khách quốc tế đã đến trụ sở Công an xã Hương Sơn trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Sơn phối hợp cùng Công an xã Sơn Kim 2 tích cực lan toả, nhờ sự phối hợp tìm kiếm trên không gian mạng.
Sau khi biết được thông tin, anh Cù Mạnh Tuấn (trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2) – người nhặt được chiếc điện thoại đã phối hợp với hai đơn vị trao trả lại tài sản tận tay cho người bị mất.
Nhận lại tài sản, 2 du khách rất vui mừng, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an xã Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 2 cùng nghĩa cử cao đẹp của anh Cù Mạnh Tuấn.
Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá có 5 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm, trong đó 2 người mất tích. Tới 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 ngư dân và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.
Để hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm các phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 (Bộ Công an), Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn thể nhân dân chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
Trước những thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, Hải quan khu vực XI chú trọng chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới Hà Tĩnh và Nghệ An.
Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Xác định Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh có vi phạm trong công tác bảo trì dự án BOT quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.
Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn bình luận dưới các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Facebook “Hoàng Dũng”.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nhóm thanh, thiếu niên có mâu thuẫn, mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.
Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trong các khu dân cư, thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Trước thực trạng các vụ cháy, nổ liên quan đến thiết bị điện, xe điện có xu hướng diễn ra phức tạp, đặc biệt là tại các hộ gia đình, khu chung cư, nơi tập trung đông dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những khuyến cáo PCCC về phương tiện sử dụng pin Li-ion (xe điện).