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Khởi tố đối tượng vận chuyển 26 kg pháo lậu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Thu Cúc
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(Baohatinh.vn) - Phạm Thế Hải (SN 1982, trú xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) vừa bị khởi tố về hành vi vận chuyển 26 kg pháo hoa nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

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Phạm Thế Hải và tang vật bị thu giữ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thế Hải về tội "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm", quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/10/2026, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện đang làm thủ tục nhập cảnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thế Hải (SN 1982, trú thôn Đại Lĩnh, xã Sơn Hồng) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát Lào, vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ loại 9 quả/dàn và 3 hộp loại 49 quả/dàn, tổng khối lượng 26 kg. Làm việc với lực lượng chức năng, Hải khai nhận mua số pháo trên về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

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Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thế Hải

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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#Vận chuyển pháo lậu qua cửa khẩu Cầu Treo #Hà Tĩnh 24h #Công an Hà Tĩnh

Chủ đề Pháo lậu

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