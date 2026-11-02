Cienco 4 sửa chữa quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh sau khi bị tạm dừng thu phí

Dừng thu phí hai trạm BOT Bến Thủy trong 30 ngày

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026 trong thời hạn 30 ngày, do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chậm khắc phục các hư hỏng trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 là 2 trạm thu phí BOT cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua công tác theo dõi, quản lý và phản ánh của cử tri, chính quyền địa phương, trên tuyến tồn tại nhiều hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các hư hỏng chủ yếu gồm mặt đường hằn lún vệt bánh xe, nứt vỡ cục bộ, vạch kẻ đường mờ; hệ dầm thép cầu Bến Thủy hư hỏng nặng; đường dẫn hai đầu cầu Hưng Thịnh, cầu Gãy và cầu Trạm Bơm lún lõm nghiêm trọng.

Mặc dù Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở, Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tiến độ và chất lượng sửa chữa của doanh nghiệp dự án vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông. Tình trạng nêu trên vi phạm các quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu trong 30 ngày tạm dừng thu phí, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải huy động nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa triệt để các hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Các làn thu phí phải được mở để phương tiện lưu thông tự do. Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đồng thời duy trì đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường. Thời gian tạm dừng sẽ được khấu trừ vào thời gian thu phí hoàn vốn của dự án. Nhà đầu tư phải tự chịu các tổn thất kinh phí phát sinh theo hợp đồng BOT.

Trường hợp hết thời hạn 30 ngày mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của hợp đồng và pháp luật.