Cienco 4 sửa chữa quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh sau khi bị tạm dừng thu phí

(Baohatinh.vn) - Sau khi bị tạm dừng thu phí 2 trạm BOT Bến Thủy, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 đã bắt đầu sửa chữa đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, với phương án cào bóc mặt đường bị hư hỏng, hằn lún và thảm lại lớp bê tông mới.
Đầu tháng 11, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh huy động nhân lực, máy móc, thiết bị kỹ thuật triển khai việc sửa chữa hư hỏng tại Km494 + 100 tới Km494 + 650 quốc lộ 1 đoạn trước UBND xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những đoạn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp đã được các cơ quan quản lý đường bộ chỉ ra trong quá trình kiểm tra.
Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc có 3 làn xe (2 làn xe cơ giới, 1 làn xe thô sơ). Để đảm bảo việc vừa khai thác, vừa thi công, hiện nay, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiến hành sửa chữa làn 1 - làn gần dải phân cách cứng trên quốc lộ 1.
Thời điểm này, nhà đầu tư đã hoàn thiện, trình Cục Đường bộ Việt Nam về dự án sửa chữa đại tu tuyến tránh thành phố Vinh (cũ) và quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ). Trong thời gian chờ quyết định chính thức về dự án, đơn vị chủ động sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ).
Cùng với việc chờ quyết định chấp thuận dự án sửa chữa đại tu từ Cục Đường bộ Việt Nam, yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng tới quá trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh.
Dừng thu phí hai trạm BOT Bến Thủy trong 30 ngày
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026 trong thời hạn 30 ngày, do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chậm khắc phục các hư hỏng trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 là 2 trạm thu phí BOT cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua công tác theo dõi, quản lý và phản ánh của cử tri, chính quyền địa phương, trên tuyến tồn tại nhiều hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các hư hỏng chủ yếu gồm mặt đường hằn lún vệt bánh xe, nứt vỡ cục bộ, vạch kẻ đường mờ; hệ dầm thép cầu Bến Thủy hư hỏng nặng; đường dẫn hai đầu cầu Hưng Thịnh, cầu Gãy và cầu Trạm Bơm lún lõm nghiêm trọng.
Mặc dù Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở, Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tiến độ và chất lượng sửa chữa của doanh nghiệp dự án vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông. Tình trạng nêu trên vi phạm các quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu trong 30 ngày tạm dừng thu phí, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải huy động nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa triệt để các hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.
Các làn thu phí phải được mở để phương tiện lưu thông tự do. Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đồng thời duy trì đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường. Thời gian tạm dừng sẽ được khấu trừ vào thời gian thu phí hoàn vốn của dự án. Nhà đầu tư phải tự chịu các tổn thất kinh phí phát sinh theo hợp đồng BOT.
Trường hợp hết thời hạn 30 ngày mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của hợp đồng và pháp luật.
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