Một số tình huống về PCCC và hướng xử lý nhanh

Khi nói về PCCC, có rất nhiều tình huống và kịch bản cần phải chuẩn bị để ứng phó hiệu quả. Dưới đây là một số tình huống phổ biến mà bạn có thể gặp phải và cách xử lý chúng:

1. Cháy nhỏ

- Tình huống: Có thể xảy ra trong nhà bếp do nấu nướng.

- Xử lý:

+ Dùng nắp chảo hoặc khăn ẩm để dập lửa nếu cháy xảy ra trong chảo.

+ Không sử dụng nước để dập lửa nếu cháy do dầu mỡ.

+ Ngắt nguồn điện hoặc gas nếu có thể làm vậy một cách an toàn.

+ Sử dụng bình chữa cháy loại bột hoặc CO2 nếu cần.

Đám cháy có thể xuất phát trong nhà bếp do nấu nướng. Ảnh minh hoạ từ AI.

2. Cháy điện

- Tình huống: Có thể xảy ra do chập điện, thiết bị điện hỏng hóc.

- Xử lý:

+ Ngắt nguồn điện chính nếu có thể làm vậy an toàn.

+ Sử dụng bình chữa cháy loại CO2 hoặc bột để dập lửa.

+ Tránh dùng nước vì nó có thể gây điện giật.

3. Cháy trong tòa nhà cao tầng

- Tình huống: Cháy xảy ra ở các tầng trên cao của tòa nhà.

- Xử lý:

+ Sử dụng cầu thang bộ để thoát hiểm, không dùng thang máy.

+ Di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên phòng cháy chữa cháy hoặc các biển chỉ dẫn.

+ Nếu không thể thoát ra, tìm chỗ an toàn và gọi cứu hộ, dùng khăn ướt che mũi miệng để tránh khói.

4. Cháy trong xưởng sản xuất

- Tình huống: Cháy do các hóa chất hoặc thiết bị sản xuất.

- Xử lý:

+ Ngắt nguồn điện hoặc hệ thống gas nếu có thể làm vậy an toàn.

+ Sử dụng bình chữa cháy phù hợp với loại chất liệu đang cháy (bột, CO2, hoặc foam).

+ Đảm bảo tất cả mọi người rời khỏi khu vực và gọi cứu hỏa.

5. Cháy do nổ

- Tình huống: Có thể xảy ra do khí gas hoặc hóa chất nổ.

- Xử lý:

+ Rời khỏi khu vực ngay lập tức và tránh lại gần các khu vực bị nổ.

+ Gọi ngay cho cơ quan cứu hỏa và báo cáo chi tiết tình hình.

+ Nếu có thể, ngắt nguồn khí gas từ xa.

6. Cháy nhà ở

- Tình huống: Cháy xảy ra trong ngôi nhà.

- Xử lý:

+ Sử dụng hệ thống báo cháy và sơ tán nhanh chóng ra ngoài.

+ Đóng cửa các phòng để làm giảm sự lan truyền của khói và lửa.

+ Nếu không thể thoát ra ngoài, tìm chỗ gần cửa sổ và phát tín hiệu cứu hộ.