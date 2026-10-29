5 thói quen nhỏ, nguy cơ cháy lớn

Trung tá Bùi Văn Giáp - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, 5 thói quen nhỏ hằng ngày dưới đây có thể tạo ra nguy cơ cháy lớn. Vì vậy, cần thay đổi để mỗi gia đình chủ động phòng ngừa cháy, nổ.

1. Cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ điện

Sử dụng chung một ổ cắm cho nhiều thiết bị công suất lớn như bếp điện, ấm siêu tốc, lò vi sóng có thể khiến hệ thống điện quá tải, phát nhiệt và làm tăng nguy cơ cháy.

Lời khuyên: Không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện; sử dụng dây dẫn, ổ cắm phù hợp với công suất; thay thế ngay thiết bị có dấu hiệu nứt vỡ, nóng bất thường hoặc dây điện hư hỏng.

2. Quên tắt bếp khi nấu ăn

Mải làm việc khác, nghe điện thoại hoặc rời khỏi nhà khi đang nấu ăn có thể khiến thức ăn, dầu mỡ bén lửa, gây cháy lan sang các vật dụng xung quanh.

Ảnh minh họa

Lời khuyên: Không rời khỏi khu vực nấu khi bếp đang hoạt động. Sau khi sử dụng, cần tắt bếp, khóa van gas đối với bếp gas và kiểm tra khu vực xung quanh. Nếu dầu mỡ trong chảo bốc cháy, tuyệt đối không đổ nước vào; chỉ xử lý khi bảo đảm an toàn và có phương tiện phù hợp.

3. Sạc điện thoại, xe điện thiếu an toàn

Sử dụng bộ sạc không phù hợp, dây sạc hư hỏng hoặc tiếp tục sạc khi pin có dấu hiệu phồng, nóng bất thường có thể làm tăng nguy cơ cháy, nổ. Đặc biệt, việc sạc xe điện tại nơi có nhiều vật liệu dễ cháy hoặc trên đường thoát nạn tiềm ẩn rủi ro lớn.

Lời khuyên: Sử dụng bộ sạc đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất; sạc tại nơi khô ráo, thông thoáng, tránh vật liệu dễ cháy và lối thoát nạn. Không tiếp tục sử dụng pin, thiết bị có dấu hiệu bất thường; thực hiện hướng dẫn sạc của nhà sản xuất thay vì mặc định mọi thiết bị đều an toàn khi sạc qua đêm.

4. Thắp hương, đốt vàng mã gần vật dễ cháy

Bàn thờ đặt gần rèm cửa, đồ gỗ hoặc vật liệu dễ bắt lửa; việc đốt vàng mã thiếu người trông coi có thể khiến tàn lửa phát tán, gây cháy.

Lời khuyên: Bố trí nơi thắp hương thông thoáng, cách xa vật liệu dễ cháy; sử dụng đồ thờ chắc chắn, không để hương và nến cháy khi không có người giám sát. Vàng mã cần được đốt trong dụng cụ phù hợp, tại vị trí an toàn và dập tắt hoàn toàn sau khi sử dụng.

5. Để lối thoát nạn bị đồ đạc che chắn

Nhiều gia đình tận dụng hành lang, cầu thang, ban công hoặc cửa ra vào để chứa đồ. Khi xảy ra cháy, những vật dụng này có thể cản trở việc thoát nạn, đồng thời tạo điều kiện để lửa và khói lan rộng.

Lời khuyên: Giữ thông thoáng lối đi, cầu thang và cửa thoát nạn; không khóa hoặc chặn lối thoát hiểm theo cách khiến người trong nhà không thể mở từ bên trong. Mỗi gia đình cần xác định trước lối thoát thứ hai, thống nhất cách báo động và điểm tập kết an toàn.

Chủ động phòng cháy từ những việc nhỏ

Trung tá Bùi Văn Giáp - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết, khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng cảnh báo người xung quanh, di chuyển ra nơi an toàn và gọi 114 để báo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH. Không quay lại khu vực cháy để lấy tài sản; không sử dụng thang máy khi thoát nạn khỏi đám cháy.

Phòng cháy không chỉ bắt đầu từ bình chữa cháy hay những thiết bị hiện đại, mà còn từ việc kiểm tra nguồn điện, tắt bếp đúng cách và giữ lối thoát nạn thông thoáng mỗi ngày. Một thói quen an toàn hôm nay có thể giúp ngăn chặn một sự cố đáng tiếc ngày mai.