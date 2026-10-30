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Đèn tín hiệu góp phần hạn chế va chạm trên quốc lộ 281

Vũ Bằng
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(Baohatinh.vn) - Cụm đèn tín hiệu trên quốc lộ 281 qua hai xã Lộc Hà, Mai Phụ giúp điều tiết giao thông, hạn chế va chạm.

Quốc lộ 281, đoạn qua xã Lộc Hà đến xã Mai Phụ, dài gần 10 km, kết nối nhiều khu dân cư và giao cắt với các tuyến đường ngang, có mật độ phương tiện qua lại lớn. Tại một số nút giao, tầm nhìn bị hạn chế, các phương tiện lưu thông từ nhiều hướng nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong đó, nút giao quốc lộ 281 với đường 22 tháng 12 (đoạn qua xã Mai Phụ) và nút giao quốc lộ 281 với đường ven biển (thuộc địa phận xã Lộc Hà) là những điểm nguy hiểm nhất. Trước đây, tại những vị trí này đã xảy ra nhiều vụ va chạm, trong đó có vụ gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người.

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Ngã tư nút giao quốc lộ 281 với đường 22 tháng 12 đoạn qua xã Mai Phụ, nơi trước đây thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Chiến (thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà) cho biết: “Trước đây, mỗi lần qua ngã tư này, chúng tôi đều lo lắng, nhất là vào giờ cao điểm. Ô tô, xe máy lưu thông đông, có phương tiện chạy nhanh, trong khi người đi từ đường ngang ra rất khó quan sát, dễ xảy ra va chạm”.

Trước thực tế đó, việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trọng điểm được xem là giải pháp cần thiết nhằm tổ chức, điều tiết dòng phương tiện, hạn chế các tình huống giao cắt nguy hiểm. Trong đó, hai cụm đèn tín hiệu tại nút giao quốc lộ 281 với đường 22 tháng 12 (đoạn qua xã Mai Phụ) và nút giao quốc lộ 281 với đường ven biển (thuộc địa phận xã Lộc Hà) đã góp phần nâng cao khả năng kiểm soát giao thông tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khi hệ thống đèn hoạt động, các hướng lưu thông được phân chia theo chu kỳ tín hiệu, giúp người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ, dừng chờ và quan sát trước khi di chuyển. Qua đó, hạn chế tình trạng phương tiện tranh đường, vượt ẩu hoặc bất ngờ cắt ngang dòng xe đang lưu thông trên quốc lộ 281.

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Người tham gia giao thông chấp hành nghiêm khi có tín hiệu đèn.

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ: “Việc lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao trọng điểm đã góp phần giải quyết những bất cập trong tổ chức giao thông trước đây. Địa phương tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tín hiệu đèn. Đồng thời, rà soát những vị trí còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có giải pháp xử lý phù hợp.”

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, hệ thống đèn tín hiệu còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân. Việc dừng, đi theo tín hiệu giúp hình thành thói quen tuân thủ quy tắc giao thông, hạn chế những hành vi chủ quan - một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn tại các nút giao.

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Khi được lắp đặt tín hiệu đèn, các vụ tai nạn giao thông các khu vực ngã tư trên quốc lộ 281 đoạn từ xã Lộc Hà đến Mai Phụ đã giảm hẳn.

Thiếu tá Lê Tiến Hùng - Phó trưởng Công an xã Lộc Hà cho biết: “Đèn tín hiệu giao thông giúp tổ chức, phân luồng phương tiện rõ ràng hơn, giảm xung đột giữa các hướng. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, đi đúng phần đường, làn đường, giảm tốc độ khi đến nút giao và tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu”.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư hệ thống đèn tín hiệu tại những điểm giao cắt phức tạp là giải pháp thiết thực, góp phần khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên quốc lộ 281. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào ý thức của người tham gia giao thông, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và việc duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thiết bị.

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Lực lượng Công an xã Lộc Hà thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Từ những chuyển biến tại các nút giao đã được lắp đặt đèn tín hiệu, yêu cầu đặt ra là tiếp tục rà soát, đánh giá các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên toàn tuyến để có giải pháp phù hợp. Kết hợp giữa hoàn thiện hạ tầng, tổ chức giao thông khoa học và nâng cao ý thức người dân sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 281.

Video: Hiệu quả từ những cụm đèn tín hiệu giao thông.

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Chủ đề An toàn giao thông

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