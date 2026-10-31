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Phát hiện thi thể nam giới tại khu vực núi ở phường Nam Hồng Lĩnh

N.G
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(Baohatinh.vn) - Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ tại cột điện cao thế ở khu vực núi thuộc địa bàn TDP 2 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

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Hiện trường phát hiện nạn nhân tử vong.

Vào khoảng 9h45' ngày 31/10, Công an phường Nam Hồng Lĩnh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam giới tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực cột điện cao thế ở khu vực núi thuộc TDP 2 Nam Hồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, phong tỏa hiện trường phục vụ công tác xác minh, điều tra.

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Đôi dép được phát hiện gần nơi nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh H.S.T (SN 1991) ở TDP 3 Nam Hồng (phường Nam Hồng Lĩnh).

Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các bước theo quy trình để điều tra nguyên nhân vụ việc.

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#Nan nhân tử vong #Công an phường Nam Hồng Lĩnh #Báo mới Hà Tĩnh 24h

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