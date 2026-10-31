Phát hiện thi thể nam giới tại khu vực núi ở phường Nam Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ tại cột điện cao thế ở khu vực núi thuộc địa bàn TDP 2 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Vào khoảng 9h45' ngày 31/10, Công an phường Nam Hồng Lĩnh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam giới tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực cột điện cao thế ở khu vực núi thuộc TDP 2 Nam Hồng.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, phong tỏa hiện trường phục vụ công tác xác minh, điều tra.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh H.S.T (SN 1991) ở TDP 3 Nam Hồng (phường Nam Hồng Lĩnh).
Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các bước theo quy trình để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá có 5 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm, trong đó 2 người mất tích. Tới 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 ngư dân và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.
Để hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm các phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 (Bộ Công an), Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn thể nhân dân chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
Trước những thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, Hải quan khu vực XI chú trọng chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới Hà Tĩnh và Nghệ An.
Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Xác định Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh có vi phạm trong công tác bảo trì dự án BOT quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.
Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn bình luận dưới các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Facebook “Hoàng Dũng”.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nhóm thanh, thiếu niên có mâu thuẫn, mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.
Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trong các khu dân cư, thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Trước thực trạng các vụ cháy, nổ liên quan đến thiết bị điện, xe điện có xu hướng diễn ra phức tạp, đặc biệt là tại các hộ gia đình, khu chung cư, nơi tập trung đông dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những khuyến cáo PCCC về phương tiện sử dụng pin Li-ion (xe điện).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!