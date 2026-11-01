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Gọi 114 thế nào để được hỗ trợ nhanh nhất?

P.V
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(Baohatinh.vn) - Trong tình huống xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, gọi 114 là thao tác đầu tiên để kết nối với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, gọi điện thế nào, cần cung cấp những thông tin gì và phải làm gì trong lúc chờ lực lượng ứng cứu? Những kỹ năng đơn giản dưới đây có thể giúp người dân chủ động hơn khi đối mặt với tình huống khẩn cấp.

1. Khi nào cần gọi 114?

114 là số điện thoại báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ được sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Người dân cần gọi ngay khi phát hiện cháy, nổ hoặc các sự cố cần lực lượng chuyên nghiệp hỗ trợ như: cháy nhà ở, nhà xưởng, phương tiện giao thông, cháy rừng; người mắc kẹt trong thang máy, công trình sập đổ; tai nạn, sự cố có người bị nạn cần cứu hộ...

Không nên chờ đám cháy lan rộng hoặc tình huống trở nên nghiêm trọng mới gọi báo. Việc thông tin sớm giúp lực lượng chức năng có thêm thời gian xác minh, điều động phương tiện và triển khai phương án xử lý.

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Ảnh minh họa

2. Gọi 114 cần cung cấp những thông tin gì?

Đại úy Phan Văn Hiếu - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh cho biết, khi kết nối với tổng đài 114, người báo tin cần bình tĩnh, nói rõ ràng, ngắn gọn và tập trung vào 3 nội dung:

- Địa điểm xảy ra sự cố: Cung cấp địa chỉ cụ thể gồm số nhà, tên đường, thôn, tổ dân phố, xã, phường; tên cơ quan, doanh nghiệp, chung cư hoặc công trình. Nếu sự cố xảy ra ở khu vực rừng núi, đồng ruộng, sông hồ hoặc nơi khó xác định địa chỉ, cần mô tả đường đi, mốc nhận diện và vị trí tiếp cận gần nhất.

- Tính chất, diễn biến sự việc: Cho biết đang xảy ra cháy, nổ hay tai nạn; đám cháy ở tầng nào, khu vực nào, có nguy cơ lan rộng hay không; hiện trường có những yếu tố nguy hiểm như bình gas, xăng dầu, hóa chất hoặc vật liệu dễ cháy không.

- Tình hình người bị nạn: Thông báo có người mắc kẹt, bị thương hay mất tích không; số lượng người (nếu xác định được), vị trí và tình trạng của họ. Đây là thông tin đặc biệt quan trọng để lực lượng chức năng ưu tiên phương án cứu người.

Ngoài ra, người báo tin nên cung cấp họ tên, số điện thoại liên hệ để tổng đài có thể trao đổi, xác minh khi cần thiết.

3. Nếu không nhớ chính xác địa chỉ hoặc quá hoảng loạn thì làm thế nào?

Trong tình huống khẩn cấp, việc mất bình tĩnh hoặc không xác định được địa chỉ cụ thể là điều dễ xảy ra. Nếu không nhớ số nhà, tên đường, người báo tin có thể mô tả các địa điểm dễ nhận biết gần hiện trường như trường học, trụ sở cơ quan, cây xăng, ngã ba, ngã tư hoặc công trình nổi bật.

Nếu ở khu vực khó tiếp cận, hãy mô tả hướng đi, lối vào và địa hình xung quanh. Có thể nhờ người khác hỗ trợ xác định vị trí hoặc ra đầu đường đón lực lượng chữa cháy.

Trong quá trình trao đổi, cần nói chậm, rõ ràng, trả lời đúng câu hỏi của cán bộ trực tổng đài. Không suy đoán hoặc cung cấp những thông tin chưa được kiểm chứng.

4. Gọi xong 114 có được tắt máy không?

Không nên vội vàng kết thúc cuộc gọi khi chưa trao đổi xong với tổng đài. Người báo tin cần lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn và bổ sung thông tin khi được yêu cầu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, nên giữ điện thoại thông suốt để tiếp nhận liên hệ từ lực lượng chức năng. Nếu tình hình có thay đổi, chẳng hạn đám cháy lan sang khu vực khác, phát hiện thêm người mắc kẹt hoặc xuất hiện nguy cơ mới, cần thông báo bổ sung.

Nếu có điều kiện, hãy cử người ra vị trí thuận lợi để đón, hướng dẫn xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường. Đồng thời, không tụ tập hoặc để phương tiện cá nhân cản trở đường di chuyển của lực lượng ứng cứu.

5. Có thể báo cháy bằng cách nào khác ngoài gọi điện?

Bên cạnh hình thức gọi trực tiếp số 114, người dân có thể sử dụng ứng dụng Báo cháy 114. Ứng dụng hỗ trợ gọi điện, gọi video trực tiếp đến lực lượng chức năng, gửi hình ảnh, video và thông tin vị trí xảy ra sự cố.

Việc gửi hình ảnh hoặc video thực tế có thể giúp lực lượng chức năng có thêm dữ liệu đánh giá tình hình, nhận diện nguy cơ và chuẩn bị phương tiện, thiết bị phù hợp. Tuy nhiên, đây là kênh hỗ trợ, không nên để việc cài đặt hoặc thao tác trên ứng dụng làm chậm việc gọi báo khi sự cố đang diễn ra.

6. Trong lúc chờ lực lượng chữa cháy, cứu hộ đến cần làm gì?

Đại úy Phan Văn Hiếu - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh, sau khi báo tin, người dân cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh, tổ chức thoát nạn và di chuyển đến khu vực an toàn.

Nếu xảy ra cháy nhà, cần ưu tiên sử dụng cầu thang bộ, tuyệt đối không sử dụng thang máy. Khi có khói, nên cúi thấp người, dùng khăn hoặc vải thấm nước che mũi, miệng nếu có điều kiện; đóng cửa phòng khi thoát ra để hạn chế khói, lửa lan rộng nhưng không khóa cửa gây cản trở cứu hộ.

Không tự ý quay lại khu vực đang cháy để lấy tài sản, cũng không lao vào nơi có khói độc, nguy cơ sập đổ hoặc hóa chất nguy hiểm khi không có trang bị và kỹ năng chuyên môn.

Một số điều cần nhớ:

  • Lưu số điện thoại 114 trong danh bạ hoặc ghi nhớ để sử dụng khi cần.
  • Không gọi 114 để đùa nghịch, báo tin sai sự thật hoặc thử máy.
  • Không chờ đám cháy lớn mới thông báo.
  • Luôn cung cấp địa chỉ và thông tin về người mắc kẹt trước tiên.
  • Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

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Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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