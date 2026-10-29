Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Bắt được phạm nhân thứ hai trong vụ trốn trại ở Khánh Hòa

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Võ Hoàng Duy - một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn  tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tối ngày 28/10, nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) - phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 vào chiều ngày 21/10.

Võ Hoàng Duy được cho ăn uống ngay sau lúc bị bắt giữ
Võ Hoàng Duy được cho ăn uống ngay sau lúc bị bắt giữ
1793226768865-271483259134265892-8052700240447578656-2173b143200af1350fd07f8086544d31.jpg
Võ Hoàng Duy khi bị bắt và ảnh Duy bị truy nã.

Theo nguồn tin, Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm trốn trại, Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Sau khi bắt được phạm nhân Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang ráo riết cả ngày lẫn đêm truy lùng 2 phạm nhân trốn trại còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn hiện vẫn đang lẩn trốn.
Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn hiện vẫn đang lẩn trốn.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau vụ việc, Trại giam A2 thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/nong-bat-duoc-vo-hoang-duy-pham-nhan-thu-hai-trong-vu-tron-trai-giam-a2-post1889494.tpo

Tin liên quan

Tags:

#trốn Trại giam A2 #xã Diên Lâm #tỉnh Khánh Hòa #mua bán trái phép chất ma túy

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Chậm sửa chữa Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Tạm dừng thu phí 2 cầu Bến Thuỷ từ 0h ngày 20/10

Chậm sửa chữa Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Tạm dừng thu phí 2 cầu Bến Thuỷ từ 0h ngày 20/10

Xác định Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh có vi phạm trong công tác bảo trì dự án BOT quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.
Cẩn trọng khi tương tác với Facebook “Hoàng Dũng”

Cẩn trọng khi tương tác với Facebook “Hoàng Dũng”

Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn bình luận dưới các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Facebook “Hoàng Dũng”.
Bất an cháy nổ trong khu dân cư

Phòng chống cháy nổ trong khu dân cư: Đừng chủ quan!

Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trong các khu dân cư, thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Những khuyến cáo cháy liên quan đến xe điện

Những khuyến cáo cháy liên quan đến xe điện

Trước thực trạng các vụ cháy, nổ liên quan đến thiết bị điện, xe điện có xu hướng diễn ra phức tạp, đặc biệt là tại các hộ gia đình, khu chung cư, nơi tập trung đông dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những khuyến cáo PCCC về phương tiện sử dụng pin Li-ion (xe điện).
Hiểm họa chập cháy từ thú vui thả diều

Hiểm họa chập cháy từ thú vui thả diều

Thả diều là thú vui của nhiều người dân Hà Tĩnh, nhưng nếu thả không đúng nơi đúng chỗ sẽ dẫn đến nguy cơ chập cháy đường dây điện, gây thương vong về người và thiệt hại về kinh tế.
Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây trộm chó

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây trộm chó

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong đường dây trộm chó để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!