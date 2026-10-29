Bắt được phạm nhân thứ hai trong vụ trốn trại ở Khánh Hòa

Võ Hoàng Duy - một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Tối ngày 28/10, nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) - phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 vào chiều ngày 21/10.
Theo nguồn tin, Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm trốn trại, Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, rạng sáng ngày 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.
Sau khi bắt được phạm nhân Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang ráo riết cả ngày lẫn đêm truy lùng 2 phạm nhân trốn trại còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.
Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.
Sau vụ việc, Trại giam A2 thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.
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