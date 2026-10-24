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Một phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa bị bắt

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Lê Văn Cường, 32 tuổi, bị bắt trên xe khách khi đang đi qua quốc lộ 27C, cách Trại giam A2 hơn 25 km, sau hơn hai ngày lẩn trốn.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt được Cường, trú Phú Thọ, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 chiều 21/10.

Khoảng 4h30, lực lượng chức năng kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh gần đèo Khánh Lê, phát hiện Cường trên xe và bắt giữ. Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, cảnh sát giao thông bàn giao Cường cho đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý.

Lê Văn Cường bị cảnh sát bắt giữ trên quốc lộ 27C. Ảnh: Công an Khánh Hòa
Lê Văn Cường bị cảnh sát bắt giữ trên quốc lộ 27C. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trước đó, khoảng 15h ngày 21/10, bốn phạm nhân đang lao động tại phân trại số 1, Trại giam A2, đóng tại xã Diên Lâm, thuộc Cục C10, Bộ Công an, thì bỏ trốn. Các phạm nhân cao từ 1,65 m đến 1,78 m.

Lúc đó, Cường đang chấp hành án về các tội Trộm cắp tài sảnTàng trữ trái phép chất ma túy; Hồ Văn Tình, 24 tuổi, trú Gia Lai, đang chấp hành án về các tội Giết ngườiMua bán trái phép chất ma túy; Võ Hoàng Duy, 27 tuổi, trú Gia Lai, đang chấp hành án về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn, 31 tuổi, trú Thanh Hóa, chịu án về tội Giết người.

Cảnh sát khuyến cáo người dân nếu phát hiện người có biểu hiện nghi vấn không tự ý tiếp cận, truy đuổi mà nhanh chóng báo cho lực lượng an ninh cơ sở hoặc công an xã gần nhất để xử lý.

Cảnh sát có mặt tại một số tuyến đường ở xã Diên Lâm và khu vực lân cận truy tìm các phạm nhân trốn trại. Ảnh: Bùi Toàn
Cảnh sát có mặt tại một số tuyến đường ở xã Diên Lâm và khu vực lân cận truy tìm các phạm nhân trốn trại. Ảnh: Bùi Toàn
Bùi Toàn/vnexpress.net
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Tags:

#Phạm nhân trốn trại #Khánh Hòa

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