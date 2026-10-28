Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường bám tuyến, giữ vững an ninh biên giới

Chiều 28/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và triển khai các giải pháp tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển. Trung tướng Vũ Trung Kiên – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu ban chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng BĐBP cả nước đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, lực lượng BĐBP đã đấu tranh thành công 110 chuyên án, trong đó có 70 chuyên án ma túy, 31 chuyên án buôn lậu; chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý gần 1.700 vụ với gần 2.300 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Riêng tại Hà Tĩnh, lực lượng BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 600 vụ với hơn 600 đối tượng; trong đó có 18 vụ án, vụ việc hình sự với 22 đối tượng; xử lý 577 vụ vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt gần 1,5 tỷ đồng.

Trước dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam yêu cầu các đơn vị trên cả nước đồng loạt ra quân đấu tranh phòng, chống tội phạm trước 21 giờ ngày 28/10/2026.

Trọng tâm là tăng cường nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ các địa bàn, tuyến biên giới, cửa khẩu và hoạt động xuất nhập cảnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhất là qua hình thức hàng ký gửi, tạm nhập tái xuất. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Ngay sau hội nghị của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch tiếp tục ra quân đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.