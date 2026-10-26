Vận động đối tượng bỏ trốn ở nước ngoài về đầu thú

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 9/2024, Võ Hoàng Thiên Bảo đã lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết pháp luật của người thân, bạn bè, đưa ra thông tin gian dối về việc nhờ họ đến các cửa hàng điện thoại di động đứng tên hồ sơ mua điện thoại trả góp cho Bảo, Bảo cam kết thanh toán đúng hạn.

Tuy nhiên, sau khi nhận được từ các bị hại, Bảo đã bán lại cho người khác, chiếm đoạt số tiền lớn để tiêu xài cá nhân, rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Võ Hoàng Thiên Bảo tại cơ quan Công an.

Ngày 7/9/2026, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hoàng Thiên Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với gia đình vận động, thuyết phục Bảo trở về nước. Sau khi được giải thích về các quy định pháp luật liên quan, Bảo đã xin về nước đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.