Bắt giữ đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ Trần Kỳ Sâm (phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh) để phục vụ công tác điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.
Trước đó, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án triệt phá đường dây tội phạm “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức cá cược trực tuyến trên mạng Internet, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Trần Kỳ Sâm (SN 1961, trú phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh) có liên quan đến đường dây này.
Tài liệu điều tra bước đầu thể hiện, khoảng giữa tháng 12/2025, Nguyễn Văn Huế (SN 1968, trú phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh) cấp cho Trần Kiên Phát (SN 1973, trú phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) một tài khoản cá cược cấp độ Master. Sau đó, Phát tạo các tài khoản cấp dưới để cấp cho người khác đánh bạc, trong đó có Trần Kỳ Sâm.
Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng Trần Kỳ Sâm không có mặt tại địa phương, nên đã ban hành quyết định truy tìm, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và công an các địa phương để truy tìm.
Do trong quá trình lẩn trốn, Sâm di chuyển qua nhiều địa phương và không cư trú ổn định tại một địa điểm, nên gây khó khăn cho công tác truy tìm. Tuy nhiên, đến ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Bình Tây (TP. Hồ Chí Minh) phát hiện, bắt giữ Trần Kỳ Sâm khi đang lẩn trốn tại phường Bình Tây.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
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